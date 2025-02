Wahlkreis Berlin-Mitte: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar ist der Wahlkreis Berlin-Mitte mit der Nummer 74 einer von 299 Wahlkreisen in Deutschland. Hier stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, wer in den Bundestag einzieht und wie viel Einfluss welche Partei auf Bundesebene bekommt.

Das neu eingeführte Wahlrecht ändert nichts daran, dass die Wahlberechtigten eine Erststimme und eine Zweitstimme vergeben können. Die Reform führt allerdings dazu, dass sich der Bundestag verkleinert und die Überhang- und Ausgleichsmandate wegfallen. Welche Direktkandidatin oder welcher Direktkandidat bekommt im Wahlkreis Berlin-Mitte die meisten Stimmen? Und welche Partei erzielt hier das beste Ergebnis? In diesem Artikel finden Sie die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 nach der Auszählung.

Wahlergebnisse für Berlin-Mitte: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahlergebnisse des Wahlkreises Berlin-Mitte zur Bundestagswahl 2025 können nach der Auszählung am Wahlabend hier im Datencenter eingesehen werden.

Die Wahllokale sind am 23. Februar 2025 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Briefwahl war zuvor ebenfalls möglich. Aber auch die Briefwahl-Stimmen werden immer erst nach dem Schließen der Wahllokale ausgezählt.

Berlin-Mitte: Welche Orte gehören bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 74?

Der Wahlkreis Berlin-Mitte umfasst sechs Stadtteile der Hauptstadt. Zum Bezirk Mitte gehören:

Moabit

Hansaviertel

Tiergarten

Wedding

Gesundbrunnen

Mitte (Alt-Mitte)

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Mitte

Die Wahllokale in Berlin-Mitte verzeichneten bei der Bundestagswahl 2021 eine Wahlbeteiligung von 67,9 Prozent. Die meisten Erststimmen erhielt Hanna Steinmüller von Bündnis 90/Die Grünen. Auch bei den Zweitstimmen konnte ihre Partei die meisten Stimmen auf sich vereinen. Hier ein Überblick über die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen im Wahlkreis Berlin-Mitte:

Die Verteilung der Erststimmen im Jahr 2021:

Hanna Steinmüller (Grüne): 30,6 Prozent

Annika Klose (SPD): 22,1 Prozent

Martin Neise (Die Linke): 14,3 Prozent

Ottilie Klein (CDU): 13,9 Prozent

Anna Kryszan (FDP): 6,1 Prozent

Beatrix von Storch (AfD): 5,5 Prozent

Martin Pohlmann (Die Partei): 2,0 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent

Und das waren 2021 die Zweitstimmen-Ergebnisse für Berlin-Mitte:

Grüne: 30,6 Prozent

SPD: 20,8 Prozent

Die Linke: 14,1 Prozent

CDU: 11,9 Prozent

FDP: 8,0 Prozent

AfD: 5,6 Prozent

Die Partei: 1,6 Prozent

Sonstige: 7,4 Prozent