Wahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. An diesem Tag wählt Deutschland einen neuen Bundestag und auch die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord (Wahlkreisnummer 77) geben ihre Stimmen ab. Der Wahlkreis gehört zu den zwölf Berliner Wahlkreisen und umfasst den gesamten Bezirk Spandau sowie das Gebiet nördlich der Spree im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik 299 Wahlkreise.

Mit der Wahlrechtsreform wird die Größe des Bundestags reduziert – Überhang- sowie Ausgleichsmandate fallen weg. Die Vergabe von Erst- und Zweitstimmen bleibt jedoch unverändert. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Bundestagswahl im Wahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord, einschließlich der Ergebnisse.

Wahlergebnisse für Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord zur Bundestagswahl 2025 werden nach der Auszählung im folgenden Datencenter veröffentlicht. Dann kann verglichen werden, ob die Umfragen richtig lagen.

Die Wahllokale öffnen am 23. Februar 2025 ab 8.00 Uhr und schließen gegen 18.00 Uhr. Auch die Briefwahl ist im Vorfeld möglich, muss aber vorher beantragt werden mittels der Wahlbenachrichtigung. Die Briefwahl-Stimmen werden gemeinsam mit den Urnenwahl-Stimmen ausgewertet.

Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord: Welche Orte gehören bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 77?

Der Wahlkreis 77 setzt sich aus folgenden Gebieten zusammen:

Bezirk Spandau:

Spandau

Haselhorst

Siemensstadt

Staaken

Gatow

Kladow

Hakenfelde

Falkenhagener Feld

Wilhelmstadt

Bezirk Charlottenburg Nord:

Kalowswerder

Charlottenburg Nord

Der übrige Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gehört zum Wahlkreis 79. Der Wahlkreis (77) Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord zählt mehr als 179.000 Wahlberechtigte.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord

Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung in diesem Wahlkreis bei 68,3 Prozent. Das Direktmandat gewann Helmut Kleebank von der SPD mit fast zehn Prozent Vorsprung vor Joe Chialo von der CDU.

Hier die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen von 2021 im Detail:

Erststimmen:

Helmut Kleebank (SPD): 32,6 Prozent

Joe Chialo (CDU): 23,9 Prozent

Steffen Laube (Grüne): 11,7 Prozent

Lukas Garnis (AfD): 10,4 Prozent

Dominik Znanewitz (FDP): 8,3 Prozent

Helin Evrim Sommer (Die Linke): 5,4 Prozent

Aida Spiegeler Castañeda (Tierschutzpartei): 3,6 Prozent

Sonstige: 4,1 Prozent

Zweitstimmen:

SPD: 27,4 Prozent

CDU: 21,8 Prozent

Grüne: 14,3 Prozent

AfD: 10,7 Prozent

FDP: 9,8 Prozent

Die Linke: 5,1 Prozent

Tierschutzpartei: 3,5 Prozent

Sonstige: 7,4 Prozent