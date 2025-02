Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl 2025 statt. Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben und über die neue Zusammensetzung des Bundestages zu entscheiden. Auch im Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick wird gewählt. Nach dem Schließen der Wahllokale beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Ergebnisse werden dann in diesem Artikel veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Berlin-Treptow-Köpenick: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick (Wahlkreis 83) werden hier aufgeführt, sobald die Stimmen vollständig ausgezählt sind. Die Ergebnisse umfassen sowohl die Erststimmen, mit denen die Direktkandidaten gewählt werden, als auch die Zweitstimmen, die für die Sitzverteilung der Parteien im Bundestag entscheidend sind.

Offizielle Zahlen werden nach der Auswertung durch die zuständigen Behörden bereitgestellt. Das ist das Datencenter mit dem Wahlergebnis für Berlin-Treptow-Köpenick:

Berlin-Treptow-Köpenick: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 83?

Der Bundestagswahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick (bis zur Bundestagswahl 2021 Wahlkreis 84) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen. Er umfasst den gesamten Bezirk Treptow-Köpenick mit 285.000 Einwohnern. Zum Wahlkreis gehören folgende Ortsteile:

Alt-Treptow

Plänterwald

Baumschulenweg

Johannisthal

Niederschöneweide

Altglienicke

Adlershof

Bohnsdorf

Oberschöneweide

Köpenick

Friedrichshagen

Rahnsdorf

Grünau

Müggelheim

Schmöckwitz

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung in diesem Wahlkreis bei 75,7 Prozent, was eine der höchsten Beteiligungen im Berliner Raum darstellte. Die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmenvergabe waren wie folgt:

Die Erststimmen:

Gregor Gysi (Die Linke): 35,4 Prozent

Ana-Maria Trăsnea (SPD): 15,4 Prozent

Claudia Pechstein (CDU): 13,6 Prozent

Denis Henkel (AfD): 11,7 Prozent

Annkatrin Esser (Die Grünen): 10,3 Prozent

Carl Grouwet (FDP): 5,8 Prozent

Sonstige: 7,9 Prozent

Die Zweitstimmen:

Die Linke: 16,0 Prozent

SPD: 23,2 Prozent

CDU: 13,4 Prozent

AfD: 12,6 Prozent

Die Grünen: 16,0 Prozent

FDP: 7,9 Prozent

Sonstige: 10,9 Prozent