Wahlkreis Bitburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 steht Deutschland vor einer richtungweisenden Entscheidung: Die Bundestagswahl bestimmt die künftige Ausrichtung des Landes in zentralen Bereichen wie Wirtschaft, Sicherheit und Klimapolitik. Auch die Wähler im Wahlkreis Bitburg nehmen Einfluss auf den Wahlausgang. Die Ergebnisse sehen Sie nach der Auszählung in diesem Artikel. Zum Vergleich finden Sie am Ende Informationen zur Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Bitburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch mit der Reform des Wahlrechts bleibt es dabei: Die Wähler haben weiterhin zwei Stimmen. Allerdings wird das Parlament verkleinert, da die Anzahl der Abgeordneten sinkt. Wer wählen möchte, benötigt seine Wahlbenachrichtigung – sie enthält unter anderem die Adresse des zuständigen Wahllokals.

Vor den ersten Hochrechnungen gaben schon Umfragen Einblicke, in welche Richtung das Wahlergebnis gehen könnte. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Bitburg finden Sie nach der Auszählung hier im Datencenter.

Bitburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 201?

Der Wahlkreis 201 umfasst:

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Affler

Alsdorf

Altscheid

Ammeldingen an der Our

Ammeldingen bei Neuerburg

Arzfeld

Auw an der Kyll

Auw bei Prüm

Badem

Balesfeld

Bauler

Baustert

Beilingen

Berkoth

Berscheid

Bettingen

Bickendorf

Biesdorf

Biersdorf am See

Birtlingen

Bitburg

Bleialf

Bollendorf

Brandscheid

Brecht

Brimingen

Buchet

Burbach

Burg

Büdesheim

Dackscheid

Dahlem

Dahnen

Daleiden

Dasburg

Dauwelshausen

Dingdorf

Dockendorf

Dudeldorf

Echtershausen

Echternacherbrück

Ehlenz

Eilscheid

Eisenach

Elschfeld

Emmelbaum

Enzen

Ernzen

Eschfeld

Etteldorf

Eßlingen

Euscheid

Feilsdorf

Feuerscheid

Ferschweiler

Fischbach-Oberraden

Geichlingen

Gemünd

Gentingen

Gilzem

Habscheid

Hargarten

Harspelt

Halsdorf

Hamm

Heilbach

Heilenbach

Herbstmühle

Herforst

Herzfeld

Holsthum

Hommerdingen

Hütten

Hüttingen an der Kyll

Hüttingen bei Lahr

Idenheim

Idesheim

Ingendorf

Irrel

Jucken

Karlshausen

Kaschenbach

Keppeshausen

Kesfeld

Kleinlangenfeld

Kloxhausen

Koxhausen

Kruchten

Kickeshausen

Kinzenburg

Krautscheid

Kyllburg

Kyllburgweiler

Lahr

Lambertsberg

Lascheid

Lasel

Lauperath

Leidenborn

Leimbach

Lichtenborn

Lierfeld

Ließem

Lünebach

Lützkampen

Malberg

Malbergweich

Manderscheid

Masthorn

Matzerath

Menningen

Meckel

Mettendorf

Minden

Muxerath

Nattenheim

Neidenbach

Neuerburg

Niederlauch

Niederpierscheid

Niederstedem

Niederweiler

Niehl

Niederweis

Nimshuscheid

Nimsreuland

Nusbaum

Oberkail

Oberlascheid

Oberpierscheid

Oberstedem

Oberweiler

Oberweis

Olmscheid

Olzheim

Orlenbach

Orsfeld

Pickließem

Peffingen

Plascheid

Plütscheid

Pintesfeld

Preist

Preischeid

Pronsfeld

Prüm

Prümzurlay

Rittersdorf

Rodershausen

Reiff

Reipeldingen

Reckershausen

Reich

Rheinböllen

Riesweiler

Röhl

Roth an der Our

Roth bei Prüm

Röhl

Roscheid

Sankt Thomas

Scharfbillig

Scheitenkorb

Scheuern

Seffern

Sefferweich

Seinsfeld

Sevenig

Sevenig bei Neuerburg

Sinspelt

Seiwerath

Spangdahlem

Stockem

Strickscheid

Sülm

Todenroth

Trimport

Üttfeld

Usch

Uppershausen

Utscheid

Wallersheim

Wallendorf

Watzerath

Weidingen

Weinsheim

Wettlingen

Wiersdorf

Wilsecker

Wißmannsdorf

Wolsfeld

Winringen

Winterscheid

Winterspelt

Zendscheid

Zweifelscheid

Landkreis Vulkaneifel

Arbach

Basberg

Beinhausen

Bereborn

Berenbach

Birgel

Birresborn

Bodenbach

Bongard

Borler

Boxberg

Brücktal

Berlingen

Berndorf

Betteldorf

Bleckhausen

Brockscheid

Darscheid

Daun, Stadt

Demerath

Deudesfeld

Dockweiler

Drees

Densborn

Dohm-Lammersdorf

Duppach

Esch

Feusdorf

Gerolstein

Gönnersdorf

Gelenberg

Gunderath

Höchstberg

Horperath

Hörschhausen

Hallschlag

Hillesheim

Hohenfels-Essingen

Immerath

Jünkerath

Kirchweiler

Kradenbach

Kaperich

Katzwinkel

Kelberg

Kirsbach

Kolverath

Kötterichen

Kopp

Lirstal

Lissendorf

Mannebach

Mosbruch

Mehren

Meisburg

Mückeln

Nerdlen

Niederstadtfeld

Neroth

Nitz

Oberstadtfeld

Oberelz

Reimerath

Retterath

Reuth

Rockeskyll

Sassen

Scheid

Schalkenmehren

Schönbach

Schutz

Schüller

Steineberg

Steiningen

Strohn

Strotzbüsch

Stadtkyll

Steffeln

Üdersdorf

Udler

Utzerath

Wallenborn

Weidenbach

Winkel (Eifel)

Walsdorf

Wiesbaum

Üxheim

Vom Landkreis Bernkastel-Wittlich

Verbandsfreie Gemeinde Wittlich

Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit Altrich, Arenrath, Bergweiler, Bettenfeld, Binsfeld, Bruch, Dierfeld, Dierscheid, Dodenburg, Dreis, Eckfeld, Eisenschmitt, Esch, Gipperath, Gladbach, Greimerath, Großlittgen, Hasborn, Heckenmünster, Heidweiler, Hetzerath, Hupperath, Karl, Klausen, Landscheid, Laufeld, Manderscheid, Meerfeld, Minderlittgen, Musweiler, Niederöfflingen, Niederscheidweiler, Niersbach, Oberöfflingen, Oberscheidweiler, OsannMonzel, Pantenburg, Platten, Plein, Rivenich, Salmtal, Schladt, Schwarzenborn, Sehlem, Wallscheid

Von der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach die Gemeinden Bausendorf, Bengel, Diefenbach, Flußbach, Hontheim, Kinderbeuern, Kinheim, Kröv, Reil, Willwerscheid

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 199.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bitburg

2021 gewann Patrick Schnieder (CDU) mit 37,8 % den Wahlkreis. Der trug bei der Bundestagswahl von 2021 die Nummer 202. Zweite wurde Lena Werner von der SPD mit 27,4 %. Die Wahlbeteiligung betrug 76,1 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Patrick Schnieder, CDU: 37,8 %

Lena Werner, SPD: 27,4 %

Petra Fischer, FREIE WÄHLER: 8,6

Ralf Markus Berlingen, FDP: 7,4 %

Dorothea Hafner, GRÜNE: 6,9 %

Beate Härig-Dickersbach, AfD: 6,5 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CDU: 30,1 %

SPD: 27,9 %

FDP: 11,4 %

GRÜNE: 9,3 %

AfD: 7,1 %

FREIE WÄHLER: 6,9 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.