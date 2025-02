Wahlkreis Bonn: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. Auch im Umkreis der Stadt Bonn (Wahlkreis 95) sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben und über die politische Zukunft Deutschlands mitzuentscheiden.

Die Stadt Bonn ist nicht nur eine der größten Städte Nordrhein-Westfalens, sondern auch eine Stadt mit besonderer politischer Geschichte. Als ehemalige Bundeshauptstadt spielte sie lange eine zentrale Rolle im politischen Geschehen der Bundesrepublik. Auch heute ist Bonn ein bedeutender Standort für Bundesministerien, internationale Organisationen und politische Institutionen. Nach der Stimmauszählung werden hier die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Bonn veröffentlicht. Welche Parteien erhalten die meisten Stimmen?

Wahlergebnisse für Bonn: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale in Bonn öffnen am 23. Februar 2025 um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Wer nicht persönlich vor Ort wählen kann oder möchte, hatte die Möglichkeit, im Vorfeld per Briefwahl abzustimmen. Nach dem Schließen der Wahllokale beginnt umgehend die Auszählung der Stimmen. Zunächst werden die direkt vor Ort abgegebenen Stimmen erfasst, anschließend folgt die Auswertung der Briefwahlunterlagen. Sobald die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Bonn vorliegen, können Sie diese hier im Datencenter einsehen.

Bonn: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 95?

Der Wahlkreis Bonn umfasst die gesamte Stadt und gliedert sich in vier Stadtbezirke mit zahlreichen Stadtteilen:

Stadtbezirk Bad Godesberg:

Alt-Godesberg

Friesdorf

Godesberg-Nord

Godesberg-Villenviertel

Heiderhof

Hochkreuz

Lannesdorf

Mehlem

Muffendorf

Pennenfeld

Plittersdorf

Rüngsdorf

Schweinheim

Stadtbezirk Beuel:

Beuel-Mitte

Beuel-Ost

Geislar

Hoholz

Holtorf

Holzlar

Küdinghoven

Limperich

Oberkassel

Pützchen/Bechlinghoven

Ramersdorf

Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf

Vilich

Vilich-Müldorf

Stadtbezirk Bonn:

Auerberg

Bonn-Castell

Bonn-Zentrum

Buschdorf

Dottendorf

Dransdorf

Endenich

Graurheindorf

Gronau

Ippendorf

Kessenich

Lessenich/Meßdorf

Nordstadt

Poppelsdorf

Röttgen

Südstadt

Tannenbusch

Ückesdorf

Venusberg

Weststadt

Stadtbezirk Hardtberg:

Brüser Berg

Duisdorf

Hardthöhe

Lengsdorf

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bonn

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Katrin Uhlig (Die Grünen) mit 25,2 Prozent der Erststimmen das Direktmandat. Die SPD, vertreten durch Jessica Rosenthal, folgte ganz knapp mit 25,1 Prozent dahinter. Die CDU kam auf 24,4 Prozent, während die FDP mit 12,6 Prozent ebenfalls ein zweistelliges Ergebnis erreichte. Die Wahlbeteiligung lag hier im Jahr 2021 bei 77,4 Prozent.

Das waren die Erststimmen-Ergebnisse von 2021:

Katrin Uhlig (GRÜNE): 25,2 Prozent

Jessica Rosenthal (SPD): 25,1 Prozent

Christoph Jansen (CDU): 24,4 Prozent

Alexander Graf Lambsdorff (FDP): 12,6 Prozent

Hans Neuhoff (AfD): 4,1 Prozent

Sonstige: 5,0 Prozent

So sahen die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021 aus:

GRÜNE: 27,2 Prozent

SPD: 22,6 Prozent

CDU: 22,5 Prozent

FDP: 11,9 Prozent

AfD: 4,2 Prozent

Sonstige: 6,2 Prozent