Wahlkreis Braunschweig: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 sind Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Das Wahlergebnis bestimmt nicht nur die Sitzverteilung im Bundestag, sondern indirekt auch die künftige Regierungsbildung. Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: eine für einen Direktkandidaten im jeweiligen Wahlkreis und eine für die Landesliste einer Partei. Besonders relevant bei dieser Wahl ist die Reform des Wahlrechts. Ziel der Änderungen ist eine Verkleinerung des Bundestags, um dessen Arbeitsweise effizienter zu gestalten. Die Zweitstimme gewinnt dabei an Bedeutung, da Überhang- und Ausgleichsmandate künftig entfallen.

Alle weiteren Informationen zur Wahl im Wahlkreis Braunschweig finden Sie hier. Nach der Auszählung werden in diesem Artikel auch die Wahlergebnisse veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Braunschweig: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Sobald die Stimmen ausgezählt sind, werden die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Braunschweig hier im Datencenter dargestellt.

Braunschweig: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 50?

Wie der Name schon erahnen lässt, setzt sich der Wahlkreis Braunschweig aus der kompletten kreisfreien Stadt Braunschweig zusammen. Diese Stadtteile zählen bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis mit der Nummer 50:

Kreisfreie Stadt Braunschweig

Bebelhof

Bevenrode

Bienrode

Broitzem

Dibbesdorf

Elmaussicht

Geitelde

Gliesmarode

Harxbüttel

Heidberg

Hondelage

Innenstadt

Kanzlerfeld

Kralenriede

Lamme

Lehndorf

Leiferde

Lindenbergsiedlung

Mascherode

Melverode

Nördliches Ringgebiet

Ölper

Östliches Ringgebiet

Querum

Rautheim

Riddagshausen

Rühme

Rüningen

Schapen

Schuntersiedlung

Schwarzer Berg

Siegfriedviertel

Stiddien

Stöckheim

Südstadt

Thune

Timmerlah

Veltenhof

Viewegsgarten

Völkenrode

Volkmarode

Waggum

Watenbüttel

Wenden

Westliches Ringgebiet

Weststadt

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Braunschweig

Vor vier Jahren setzte sich Christos Pantazis von der SPD mit 36,7 Prozent der Erststimmen gegen seine Konkurrenz durch. Somit erhielt er 2021 das Direktmandat für den Wahlkreis Braunschweig. Das war die exakte Verteilung der Erststimmen:

Christos Pantazis (SPD): 36,7 Prozent

Carsten Müller (CDU): 22,4 Prozent

Margaux Erdmann (GRÜNE): 20,2 Prozent

Anikó Merten (FDP): 7,0 Prozent

Frank Weber (AfD): 5,8 Prozent

Alper Özgür (DIE LINKE): 3,8 Prozent

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 50 lag damals bei 75,0 Prozent. So verteilten sich die Zweitstimmen:

SPD: 30,4 Prozent

GRÜNE: 24,0 Prozent

CDU: 18,6 Prozent

FDP: 10,1 Prozent

AfD: 5,9 Prozent

DIE LINKE: 4,6 Prozent

Sonstige: 6,4 Prozent