Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Der Bundestag wird üblicherweise im Abstand von vier Jahren gewählt. In besonderen Fällen, wie beispielsweise jetzt, können jedoch vorgezogene Neuwahlen angesetzt werden, etwa wenn eine Regierung ihre parlamentarische Mehrheit verliert. Daher findet die Bundestagswahl 2025 schon am Sonntag, dem 23. Februar, statt.

Bei der Wahl entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages. Ab der nächsten Legislaturperiode wird die Gesamtzahl der Abgeordneten auf 630 begrenzt. Deutschland ist in 299 Wahlkreise unterteilt. Einer davon ist der Wahlkreis Bremen II - Bremerhaven. Hier in diesem Artikel liefern wir Ihnen die Wahlergebnisse aus diesem Wahlkreis mit der Nummer 55 direkt nach der vollständigen Stimmauszählung.

Wahlergebnisse für Bremen II - Bremerhaven: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Wahlsonntag stehen die Wahllokale den Bürgerinnen und Bürgern von 8 bis 18 Uhr offen. Alternativ bestand die Möglichkeit, die Stimme per Briefwahl abzugeben. In unserem Datencenter finden Sie direkt nach der Auszählung aller Stimmen die Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis Bremen II - Bremerhaven.

Bremen II - Bremerhaven: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 55?

Bei der Bundestagswahl 2025 zählen folgende Ortsteile und Stadtbezirke zum Wahlkreis Bremen II - Bremerhaven:

Von der kreisfreien Stadt Bremen:

Stadtbezirk West (Ortsteile 411 bis 445)

Blockland

Finddorf

Gröpelingen

Mitte

Walle

Stadtbezirk Nord (Ortsteile 511 bis 535)

Blumenthal

Burglesum

Vegesack

Vom Stadtbezirk Mitte

Stadtteil Häfen (Ortsteile 122 bis 125)

Vom Stadtbezirk Süd

Stadtteil Woltmershausen (Ortsteile 251, 252)

Seehausen

Strom (Ortsteile 261, 271)

Von der kreisfreien Stadt Bremerhaven:

Fischereihafen

Geestemünde

Lehe

Leherheide

Mitte

Schiffdorferdamm

Weddewarden

Wulsdorf

Die übrigen Bremer Stadtteile liegen im Wahlkreis Bremen I.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bremen II - Bremerhaven

Die SPD konnte bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 sowohl die meisten Erststimmen, als auch die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Bremen II - Bremerhaven erzielen. Das waren die Endergebnisse bei der Erststimme:

Uwe Schmidt (SPD): 36,9 Prozent

Wiebke Winter (CDU): 20,1 Prozent

Michael Labetzke (GRÜNE): 14,6 Prozent

Thomas Jürgewitz (AfD): 8,8 Prozent

Doris Achelwilm (DIE LINKE): 7,5 Prozent

Gökhan Akkamis (FDP): 6,0 Prozent

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Bremen II - Bremerhaven lag 2021 bei 67,2 Prozent. Hinsichtlich der Zweitstimme hatten sich die Wählerinnen und Wähler folgendermaßen entschieden:

SPD: 34,9 Prozent

CDU: 16,9 Prozent

GRÜNE: 16,8 Prozent

AfD: 8,9 Prozent

FDP: 8,5 Prozent

DIE LINKE: 6,7 Prozent

Sonstige: 7,3 Prozent