Wahlkreis Bremen I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 findet am Sonntag, dem 23. Februar, statt. An diesem Tag können alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihre Stimmen abgeben – auch im Wahlkreis Bremen I.

Wie die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Bremen I bei der Bundestagswahl 2025 entschieden haben, wird bekannt gegeben, nachdem die Auszählung abgeschlossen ist. Zum Vergleich stellen wir Ihnen zudem die Ergebnisse der Bundestagswahl von 2021 im Anschluss an diese Darstellung bereit.

Wahlergebnisse für Bremen I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Vor der Bundestagswahl 2025 hatten Umfragen die Möglichkeit geboten, sich bereits vorab ein Bild von den möglichen Ergebnissen zu machen. Das vorläufige Endergebnis wird für den Wahlabend oder bis zum nächsten Morgen erwartet. Unser Datencenter stellt die Ergebnisse aus dem Wahlkreis Bremen I nach der Auszählung zur Verfügung, sodass Sie einsehen können, welche Kandidaten und Parteien dort die meisten Stimmen erhalten haben.

Wenn Sie am Wahltag im Wahllokal Ihre Stimme abgeben möchten, ist es notwendig, die Wahlbenachrichtigung mitzunehmen. Die Wahllokale schließen am Wahltag um 18 Uhr. Die genaue Adresse des Wahllokals finden Sie auf Ihrer Benachrichtigung. Auch unter dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl haben Sie die Möglichkeit, sowohl eine Erst- als auch eine Zweitstimme abzugeben.

Bremen I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 54?

Unter den Wahlkreis Bremen I gliedern sich einzelne Stadtbezirke und Stadtteile aus der kreisfreien Stadt Bremen. Hier haben wir alle zugehörigen Stadt- und Ortsteile für Sie einer kompakten Übersicht zusammengetragen:

Stadtbezirk Ost

Ortsteile 311 bis 385

Stadtteil Oberneuland

Stadtbezirk Mitte

Stadtteil Mitte

Ortsteile 111 bis 113

Stadtbezirk Süd

Stadtteil Neustadt

Stadtteil Obervieland

Stadtteil Huchting

Ortsteile 211 bis 244

Die restlichen Stadt- und Ortsteile aus diesem Raum liegen im Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bremen I

Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 gab es im Wahlkreis Bremen I insgesamt 245.384 Wahlberechtigte, von denen 75,9 Prozent ihr Wahlrecht in Anspruch genommen haben. Sowohl bei der Erst-, als auch bei der Zweitstimme konnte die SPD die meisten Stimmen erzielen. Hier haben wir das Ergebnis der Erststimmen im Wahlkreis Bremen I für Sie aufgelistet:

Sarah Ryglewski (SPD): 30,2 Prozent

Kirsten Kappert-Gonther (GRÜNE): 21,5 Prozent

Thomas Röwekamp (CDU): 21,3 Prozent

Cindi Tuncel (DIE LINKE): 8,3 Prozent

Volker Redder (FDP): 7,5 Prozent

Heinrich Löhmann (AfD): 4,9 Prozent

So lauteten die Ergebnisse im Wahlkreis Bremen I (Nr.54) bei der Zweitstimme:

SPD: 28,8 Prozent

GRÜNE: 24,0 Prozent

CDU: 17,5 Prozent

FDP: 9,9 Prozent

DIE LINKE: 8,5 Prozent

AfD: 5,3 Prozent

Sonstige: 6,0 Prozent