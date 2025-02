Wahlkreis Celle – Uelzen: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Deutschland steht vor einer richtungsweisenden Bundestagswahl: Am 23. Februar 2025 wählen die Bürgerinnen und Bürger ein neues Parlament. Vorausgegangen war das vorzeitige Ende der aktuellen Regierungskoalition. Im November 2024 entließ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach anhaltenden Differenzen über die Finanz- und Wirtschaftspolitik. In der Folge verließ die FDP die Regierung, wodurch die parlamentarische Mehrheit der Koalition verloren ging. Scholz kündigte daraufhin an, die Vertrauensfrage zu stellen – ein Schritt, der letztlich zur geplanten Auflösung des Bundestags und zur Ansetzung vorgezogener Neuwahlen führte.

Auch die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Celle – Uelzen wurden aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Die Wahlergebnisse werden nach der Auszählung in diesem Artikel veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Celle – Uelzen: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Wahltag schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Bereits im Vorfeld gaben Umfragen erste Hinweise auf mögliche Wahlergebnisse.

Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme direkt im Wahllokal abgeben, benötigen ihre Wahlbenachrichtigung sowie einen gültigen Personalausweis. Die bewährte Stimmvergabe mit Erst- und Zweitstimme bleibt auch mit dem reformierten Wahlrecht bestehen. Unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Celle – Uelzen finden Sie anschließend hier im Datencenter.

Celle – Uelzen: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 44?

Allen 299 Wahlkreisen wurde eine Nummer zugeteilt. Der Wahlkreis Celle – Uelzen trägt auch bei der Bundestagswahl 2025 wieder die Nummer 44. Diese Städte und Gemeinden gehören zum Wahlkreis:

Landkreis Celle

Adelheidsdorf

Ahnsbeck

Beedenbostel

Bergen, Stadt

Bröckel

Celle, Stadt

Eicklingen

Eldingen

Eschede

Faßberg

Habighorst

Hambühren

Hermannsburg

Hohne

Höfer

Lachendorf

Langlingen

Lohheide, gemfr. Bezirk

Nienhagen

Scharnhorst

Unterlüß

Wathlingen

Wienhausen

Wietze

Winsen (Aller)

Landkreis Uelzen

Altenmedingen

Bad Bevensen, Stadt

Bad Bodenteich, Flecken

Barum

Bienenbüttel

Ebstorf, Flecken

Eimke

Emmendorf

Gerdau

Hanstedt

Himbergen

Jelmstorf

Lüder

Natendorf

Oetzen

Rosche

Rätzlingen

Römstedt

Schwienau

Soltendieck

Stoetze

Suderburg

Suhlendorf

Uelzen, Stadt

Weste

Wrestedt

Wriede

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Celle – Uelzen

214.482 Personen waren im Wahlkreis Celle – Uelzen bei der Bundestagswahl 2021 zur Wahl zugelassen. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,7 Prozent. So haben sich damals die Erststimmen verteilt:

Henning Otte (CDU): 32,9 Prozent

Dirk-Ulrich Mende (SPD): 32,3 Prozent

Markus Jordan (GRÜNE): 12,0 Prozent

Thomas Ehrhorn (AfD): 9,3 Prozent

Anja Schulz (FDP): 8,6 Prozent

Christoph Podstawa (DIE LINKE): 2,8 Prozent

Das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse im Wahlkreis Celle – Uelzen:

SPD: 30,8 Prozent

CDU: 26,1 Prozent

GRÜNE: 14,0 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

AfD: 9,2 Prozent

DIE LINKE: 3,0 Prozent

Sonstige: 5,4 Prozent