Wahlkreis Cuxhaven – Stade II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Normalerweise findet die Bundestagswahl alle vier Jahre statt. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Ausnahme: Die Wählerinnen und Wähler sind bereits am 23. Februar 2025 dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Hintergrund ist die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Bruch der Ampel-Koalition, die er wie geplant verloren hatte, um den Weg für Neuwahlen freizumachen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind rund 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die tatsächliche Wahlbeteiligung fällt jedoch erfahrungsgemäß niedriger aus – seit 1998 lag sie nicht mehr über 80 Prozent. Im Wahlkreis Cuxhaven – Stade II lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2021 bei 74,6 Prozent. Sobald für den Wahlkreis die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 vorliegen, werden sie hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Cuxhaven – Stade II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Nach dem Schließen der Wahllokale wird damit begonnen, die Stimmen auszuzählen. In unserem Datencenter können Sie die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Cuxhaven – Stade II nach der Auszählung aller Stimmen einsehen.

Bei der Bundestagswahl 2025 haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, entweder per Briefwahl oder am Wahltag direkt im Wahllokal ihre Stimme abzugeben. Wer sich für die persönliche Stimmabgabe am 23. Februar entscheidet, kann dies bis 18 Uhr tun. Die Adresse des zuständigen Wahllokals ist auf der Wahlbenachrichtigung vermerkt. Diese dient zudem als Nachweis der Wahlberechtigung und sollte daher mitgebracht werden.

Cuxhaven – Stade II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 29?

Der Wahlkreis Cuxhaven – Stade II, der bei der Bundestagswahl 2025 gleichzeitig auch die Nummer 29 trägt, setzt sich aus dem Landkreis Cuxhaven und einem Teil des Landkreises Stade zusammen. Hier haben wir alle Orte in der Übersicht:

Landkreis Cuxhaven

Beverstedt

Börde Lamstedt

Cuxhaven, Stadt

Geestland, Stadt

Hagen i. Br.

Hemmoor

Land Hadeln

Loxstedt

Schiffdorf

Wurster Nordseeküste

Vom Landkreis Stade

Drochtersen

Samtgemeinde Nordkehdingen:

Balje

Flecken Freiburg (Elbe)

Krummendeich

Oederquart

Wischhafen

Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten:

Burweg,

Düdenbüttel

Engelschoff

Estorf

Großenwörden

Hammah

Heinbockel

Himmelpforten

Kranenburg

Oldendorf

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Stade liegen im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Cuxhaven – Stade II

Von 188.602 Wahlberechtigten haben im Wahlkreis Cuxhaven – Stade II 140.739 Personen an der Bundestagswahl 2021 teilgenommen. So sahen die finalen Ergebnisse bei den Erststimmen aus:

Daniel Schneider (SPD): 36,8 Prozent

Enak Ferlemann (CDU): 30,1 Prozent

Stefan Wenzel (GRÜNE): 11,0 Prozent

Hans Kappelt (AfD): 7,3 Prozent

Günter Wichert (FDP): 6,9 Prozent

Susanne Berghoff (TIERSCHUTZPARTEI): 2,1 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen ergab ein ähnliches Bild:

SPD: 35,0 Prozent

CDU: 26,2 Prozent

GRÜNE: 12,6 Prozent

FDP: 10,1 Prozent

AfD: 7,9 Prozent

DIE LINKE: 2,6 Prozent

Sonstige: 5,7 Prozent