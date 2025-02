Wahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die ursprünglich für den Herbst angesetzte Bundestagswahl wurde vorgezogen. Trotz neuem Wahlrecht können Wählerinnen und Wähler mit der Erststimme eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis wählen. Die Zweitstimme entscheidet über die Sitzverteilung im Bundestag und gilt den Landeslisten der Parteien.

Für den Wahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land, in dem bei der letzten Wahl 2021 die SPD die meisten Stimmen erhielt, werden die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 nach der Auszählung hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 sind die Wahllokale in Deutschland von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Unmittelbar nach dem Ende der Wahl beginnt die Auszählung der Stimmen. Die offiziellen Ergebnisse für den Wahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land zur Bundestagswahl 2025 werden hier in unserem Datencenter im Anschluss bekannt gegeben.

Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 28?

Der Wahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land ist in die kreisfreie Stadt Delmenhorst, den Landkreis Oldenburg und den Landkreis Wesermarsch unterteilt. Hier haben wir alle zugehörigen Gemeinden und Stadtteile für Sie aufgelistet:

Kreisfreie Stadt Delmenhorst

Brendel/Adelheide

Bungerhof

Deichhorst

Dwoberg/Ströhen

Düsternort

Hasport/Annenheide

Heidkrug/Stickgras

Ländlicher Norden

Ländlicher Osten

Nördliche Stadtmitte

Schafkoven/Donneresch

Stickgras/Annenriede

Südliche Stadtmitte

Landkreis Oldenburg

Beckeln

Colnrade

Dötlingen

Dünsen

Ganderkesee

Groß Ippener

Großenkneten

Harpstedt, Flecken

Hatten

Hude (Oldenburg)

Kirchseelte

Prinzhöfte

Wardenburg

Wildeshausen, Stadt

Winkelsett

Landkreis Wesermarsch

Berne

Brake (Unterweser), Stadt

Butjadingen

Elsfleth, Stadt

Jade

Lemwerder

Nordenham, Stadt

Ovelgönne

Stadland

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land lag 2021 bei 72,2 Prozent. Susanne Mittag von der SPD sicherte sich dabei die meisten Erststimmen. Die Verteilung aller Erststimmen haben wir hier für Sie in der Übersicht:

Susanne Mittag (SPD): 36,7 Prozent

Philipp Albrecht (CDU): 24,9 Prozent

Christina-Johanne Schröder (GRÜNE): 13,1 Prozent

Christian Dürr (FDP): 10,7 Prozent

Adam Golkontt (AfD): 7,4 Prozent

Christian Suhr (DIE LINKE): 3,0 Prozent

Die SPD konnte 2021 im Wahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land nicht nur die meisten Erststimmen, sondern auch die meisten Zweitstimmen holen:

SPD: 34,3 Prozent

CDU: 22,6 Prozent

GRÜNE: 14,8 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

AfD: 8,0 Prozent

DIE LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 5,7 Prozent