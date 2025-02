Wahlkreis Diepholz – Nienburg I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet in Deutschland die vorgezogene Wahl zum Deutschen Bundestag statt. Rund 60 Millionen Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Teilnahmeberechtigt sind alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahren, die seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Alternativ konnten Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen bereits im Vorfeld per Briefwahl einreichen. Bundesweit ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt, in denen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gemeinsam mit den Behörden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Einer dieser Wahlkreise ist Diepholz – Nienburg I, der unter der Wahlkreisnummer 33 geführt wird. Nach dem Schließen der Wahllokale beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Ergebnisse werden im Anschluss hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Diepholz – Nienburg I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei der Bundestagswahl 2025 haben Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat des jeweiligen Wahlkreises gewählt. Die Zweitstimme bestimmt die Zusammensetzung des Bundestags anhand der Landeslisten der Parteien. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Diepholz – Nienburg I werden nach der Auszählung im folgenden Datencenter veröffentlicht.

Diepholz – Nienburg I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 33?

Der Wahlkreis Diepholz – Nienburg I in Niedersachsen trägt die Nummer 33 und umfasst den Landkreis Diepholz sowie Teile des Landkreises Nienburg (Weser). Bei der Bundestagswahl 2025 gehören folgende Orte zu diesem Wahlkreis:

Landkreis Diepholz

Affinghausen

Asendorf

Bahrenborstel

Barenburg, Flecken

Barnstorf, Flecken

Barver

Bassum, Stadt

Borstel

Brockum

Bruchhausen-Vilsen, Flecken

Dickel

Diepholz, Stadt

Drebber

Drentwede

Ehrenburg

Eydelstedt

Freistatt

Hemsloh

Hüde

Kirchdorf

Lembruch

Lemförde, Flecken

Maasen

Marl

Martfeld

Mellinghausen

Neuenkirchen

Quernheim

Rehden

Scholen

Schwaförden

Schwarme

Siedenburg, Flecken

Staffhorst

Stemshorn

Stuhr

Sudwalde

Sulingen, Stadt

Syke, Stadt

Süstedt

Twistringen, Stadt

Varrel

Wagenfeld

Wehrbleck

Wetschen

Weyhe

Vom Landkreis Nienburg (Weser)

Samtgemeinde Grafschaft Hoya:

Flecken Bücken

Eystrup

Gandesbergen

Hämelhausen

Hassel (Weser)

Hilgermissen

Stadt Hoya

Hoyerhagen

Schweringen

Warpe

Samtgemeinde Uchte:

Flecken Diepenau

Raddestorf

Flecken Uchte

Warmsen

Alle anderen Gemeinden aus dem Landkreis Nienburg (Weser) gehören zum Wahlkreis Nienburg II – Schaumburg.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Diepholz – Nienburg I

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Diepholz – Nienburg I bei 75,6 Prozent. Im Rennen um das Direktmandat setzte sich Axel Knoerig von der CDU mit 33,8 Prozent durch. Seine SPD-Konkurrentin Peggy Schierenbeck erreichte 31,9 Prozent. Die Ergebnisse der weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Diepholz – Nienburg I bei der Erststimme lesen Sie hier:

Axel Knoerig (CDU): 33,8 Prozent

Peggy Schierenbeck (SPD): 31,9 Prozent

Sylvia Holste-Hagen (GRÜNE): 13,5 Prozent

Jan Hinderks (FDP): 9,4 Prozent

Alfons Muhle (AfD): 6,7 Prozent

Jürgen Abelmann (DIE LINKE): 2,8 Prozent

Hinsichtlich der Zweitstimme entschieden sich die Wählerinnen und Wähler folgendermaßen:

SPD: 33,0 Prozent

CDU: 25,3 Prozent

GRÜNE: 14,5 Prozent

FDP: 12,1 Prozent

AfD: 7,1 Prozent

DIE LINKE: 2,7 Prozent

Sonstige: 5,3 Prozent