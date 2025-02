Wahlkreis Düsseldorf II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar wird in Deutschland bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 gewählt. Wahlberechtigte in der gesamten Bundesrepublik haben an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Stimmen in einem Wahllokal abzugeben, sofern sie nicht im Vorfeld bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Der Bundestagswahlkreis Düsseldorf II umfasst den südlichen Teil der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf und wurde bei den letzten Wahlen im Jahr 2021 vom damaligen Direktkandidaten der SPD gewonnen.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Düsseldorf II bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 106 gibt es hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 aufgelistet.

Wahlergebnisse für Düsseldorf II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen bei einer Bundestagswahl um Punkt 18 Uhr. Bereits vor den ersten Hochrechnungen zeichneten Umfragen zur Bundestagswahl 2025 ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Das vorläufige Endergebnis steht aller Voraussicht nach entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages fest. Wen die Menschen im Wahlkreis Düsseldorf II gewählt haben, können Sie nach der Auszählung unserem Datencenter entnehmen.

Falls Sie am Tag der Bundestagswahl den Gang ins Wahllokal antreten möchten, sollten Sie nach Möglichkeit Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auf diesem Dokument ist unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Es besteht die Option, das Wahllokal zu wechseln, und Sie können auch dann wählen gehen, wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben. Auch nach dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl darf weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben werden.

Düsseldorf II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 106?

Der Wahlkreis 106 umfasst die Düsseldorfer Stadtbezirke 3, 8, 9 und 10. Welche Teile der Stadt damit genau zum Gebiet des Wahlkreises gehören, zeigt Ihnen die folgende Übersicht:

Kreisfreie Stadt Düsseldorf:

Friedrichstadt

Unterbilk

Hafen

Hamm

Volmerswerth

Flehe

Bilk

Oberbilk

Eller

Lierenfeld

Unterbach

Vennhausen

Benrath

Hassels

Himmelgeist

Holthausen

Itter

Reisholz

Urdenbach

Wersten

Garath

Hellerhof

Die übrigen Stadtbezirke zählen zum Wahlkreis 105 Düsseldorf I.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Düsseldorf II

Wie eingangs bereits erwähnt, setzte sich 2021 im Wahlkreis Düsseldorf II der Direktkandidat der SPD durch - Andreas Rimkus erhielt mit 29,2 Prozent die meisten Erststimmen. Erstunterlegen war damals Sylvia Pantel von der CDU mit 24,7 Prozent der Stimmen. Von 190.102 Wahlberechtigten gaben insgesamt 142.287 Menschen einen Stimmzettel ab, damit lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 74,8 Prozent. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 29,2 Prozent

CDU: 24,7 Prozent

GRÜNE: 21,4 Prozent

FDP: 10,0 Prozent

AfD: 5,8 Prozent

DIE LINKE: 3,8 Prozent

Sonstige: 5,1 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 106:

SPD: 25,2 Prozent

CDU: 22,4 Prozent

GRÜNE: 22,3 Prozent

FDP: 12,3 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

DIE LINKE: 4,9 Prozent

Sonstige: 6,9 Prozent