Wahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Statt im Herbst findet die Bundestagswahl 2025 bereits am 23. Februar statt. Der Grund für diese vorgezogene Wahl ist das Auseinanderbrechen der Regierungskoalition. Damit einhergehend stellte Olaf Scholz die Vertrauensfrage, bei welcher er erwartungsgemäß keine Mehrheit erhielt. Laut des Statistischen Bundesamts sind dieses Jahr mindestens 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Seit 1998 lag die Wahlbeteiligung jedoch nie höher als 80 Prozent.

Wie sieht die Stimmverteilung im Wahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis aus? Das erfahren Sie in diesem Artikel. Sobald alle Stimmen im Wahlkreis 188 ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse. Zudem bekommen Sie am Ende des Artikels einen Vergleich zu den Bundestagswahlen aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis finden sie nach der Auszählung hier im Datencenter:

Bei der Bundestagswahl 2025 bestand wie bisher die Möglichkeit, per Briefwahl oder am Wahltag vor Ort zu wählen. Die Wahllokale haben am 23. Februar bis 18 Uhr geöffnet. Um herauszufinden, welches das Ihnen zugeordnete Lokal ist, benötigen Sie nur Ihre Wahlbenachrichtigung. Auf dieser befindet sich die Adresse des Wahllokals. Außerdem dient die Benachrichtigung als Nachweis dafür, dass Sie wahlberechtigt sind.

Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 188?

Der Wahlkreis 188 besteht aus Gemeinden des Landkreises Eichsfeld, des Landkreises Nordhausen und des Kyffhäuserkreises. Welche das sind, sehen Sie hier:

Landkreis Eichsfeld:

Am Ohmberg

Dingelstädt

Heilbad Heiligenstadt

Leinefelde-Worbis

Niederorschel

Sonnenstein

Uder

Asbach-Sickenberg

Dietzenrode/Vatterode

Verwaltungsgemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue

Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar

Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg

Verwaltungsgemeinschaft Leinetal

Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld

Landkreis Nordhausen:

Nordhausen

Ellrich

Sollstedt

Hohenstein

Werther

Harztor

Heringen/Helme

Görsbach

Urbach

Bleicherode

Großlohra

Kehmstedt

Kleinfurra

Lipprechterode

Niedergebra

Landkreis Kyffhäuserkreis:

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser

Greußen

Helbedündorf

Kyffhäuserland

Roßleben-Wiehe

Sondershausen

Verwaltungsgemeinschaft Greußen

erfüllende Gemeinde An der Schmücke

erfüllende Gemeinde Artern

erfüllende Gemeinde Ebeleben

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis

Die Wahlbeteiligung im Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis lag im Jahr 2021 bei 73,9 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen sah dabei wie folgt aus:

Manfred Grund (CDU): 26,6 Prozent

Jürgen Pohl (AfD): 22,7 Prozent

Anne Bressem (SPD): 22,3 Prozent

Sigrid Hupach (LINKE): 10,9 Prozent

Patrick Kurth (FDP): 6,8 Prozent

Heike Möller (GRÜNE): 3,9 Prozent

Helmut Günther (Freie Wähler): 2,6 Prozent

Katja Staffehl (Die PARTEI): 2,0 Prozent

Andreas Schneider (dieBasis): 1,4 Prozent

Marius Braun (ÖDP): 0,6 Prozent

Kurt Kleffel (MLPD): 0,2 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen sah so aus:

SPD: 24,4 Prozent

AfD: 22,5 Prozent

CDU: 22,0 Prozent

LINKE: 9,9 Prozent

FDP: 9,0 Prozent

GRÜNE: 4,7 Prozent

Sonstige: 7,5 Prozent