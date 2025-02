Wahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025

Statt im Herbst findet die Bundestagswahl 2025 bereits am 23. Februar statt. Grund für die vorgezogene Wahl ist das Auseinanderbrechen der Regierungskoalition. Daraufhin stellte Olaf Scholz die Vertrauensfrage, bei der er erwartungsgemäß keine Mehrheit erhielt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in diesem Jahr mindestens 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Seit 1998 lag die Wahlbeteiligung allerdings nie über 80 Prozent.

Wie sieht die Stimmverteilung im Wahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis aus? Sobald alle Stimmen im Wahlkreis 189 ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse hier. Außerdem gibt es am Ende des Artikels einen Vergleich zur Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Jede wahlberechtigte Person hat auch nach dem neuen Wahlrecht eine Erst- und eine Zweitstimme. Welche Kandidaten und Parteien die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis gewählt haben, erfahren Sie hier. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 werden im folgenden Datencenter angezeigt.

Bei der Bundestagswahl 2025 bestand wie bisher die Möglichkeit, per Briefwahl oder am Wahltag vor Ort zu wählen. Um herauszufinden, in welches Wahllokal Sie gehen müssen, benötigen Sie lediglich Ihre Wahlbenachrichtigung. Darauf steht die Adresse. Außerdem dient die Wahlbenachrichtigung als Nachweis, dass Sie wahlberechtigt sind.

Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 189?

Zum Wahlkreis 189 gehören Gemeinden des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis und des Landkreises Wartburgkreis. Welche das sind, sehen Sie in dieser Übersicht:

Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis:

Bad Langensalza

Mühlhausen/Thüringen

Südeichsfeld

Unstrut-Hainich

Unstruttal

Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

erfüllende Gemeinde Herbsleben

erfüllende Gemeinde Nottertal-Heilinger Höhen

erfüllende Gemeinde Vogtei

Landkreis Wartburgkreis:

Barchfeld-Immelborn

Bad Liebenstein

Eisenach

Gerstungen

Hörselberg-Hainich

Krayenberggemeinde

Treffurt

Unterbreizbach

Vacha

Werra-Suhl-Tal

Wutha-Farnroda

Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal

erfüllende Gemeinde Bad Salzungen

erfüllende Gemeinde Dermbach

erfüllende Gemeinde Geisa

erfüllende Gemeinde Ruhla

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis

Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis bei 73,5 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen sah damals so aus:

Klaus Stöber (AfD): 24,8 Prozent

Tina Rudolph (SPD): 23,9 Prozent

Christian Hirte (CDU): 23,0 Prozent

Martina Renner (LINKE): 11,2 Prozent

Leon-Dustin Bender (DFDP): 5,8 Prozent

Andreas Böhmer (Freie Wähler): 3,6 Prozent

Justus Heuer (GRÜNE): 3,5 Prozent

Andreas Wolfschlag (dieBasis): 2,0 Prozent

Stephan Hinze (Die PARTEI): 1,6 Prozent

Peter Schneider (ÖDP): 0,4 Prozent

Lea Weinmann (MLPD): 0,3 Prozent

Wladislaw Schel (LKR): 0,1 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen sah 2021 so aus:

SPD: 24,9 Prozent

AfD: 24,5 Prozent

CDU: 18,3 Prozent

LINKE: 10,3 Prozent

FDP: 8,6 Prozent

GRÜNE: 4,8 Prozent

Sonstige: 8,6 Prozent