Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Wahlberechtigte in Deutschland können bei der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar ihre Stimmen in einem Wahllokal abgeben, sofern sie nicht bereits im Vorfeld per Briefwahl abgestimmt haben. Dies gilt selbstverständlich auch für die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II. Der Wahlkreis mit der Nummer 138, dessen Zuschnitt und Namen sich in der Vergangenheit mehrfach änderten, wurde seit 1949 bei ausnahmslos allen Bundestagswahlen von der SPD gewonnen.

Wie haben Menschen im Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 138 finden Sie hier in diesem Artikel, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Ennepe-Ruhr-Kreis II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar können Sie zwischen 8 und 18 Uhr ein Wahllokal aufsuchen, um dort einen Stimmzettel auszufüllen. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeichneten schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetags gerechnet. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Ennepe-Ruhr-Kreis II ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Wenn Sie am Tag der Bundestagswahl den Gang ins Wahllokal antreten möchten, sollten Sie nach Möglichkeit Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auf diesem Dokument finden Sie auch die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals. Notfalls können Sie aber auch ohne die Benachrichtigung wählen gehen. Ebenso ist es möglich, unter bestimmten Umständen das Wahllokal zu wechseln. Auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie nach wie vor eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Ennepe-Ruhr-Kreis II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 138?

Die folgende Übersicht zeigt, welche Städte und Gemeinden zum Gebiet des Wahlkreises 138 gezählt werden:

Ennepe-Ruhr-Kreis:

Hattingen

Herdecke

Sprockhövel

Wetter (Ruhr)

Witten

Zum Wahlkreis 137 Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I gehören die übrigen Gemeinden vom Ennepe-Ruhr-Kreis.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II mit 35,4 Prozent an Inaki Axel Echeverria von der SPD. Erstunterlegen war damals Hartmut Ziebs von der CDU mit 24,6 Prozent der Stimmen. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag damals bei 78,0 Prozent, von 175.283 Wahlberechtigten nahmen insgesamt 136.706 Menschen an der Wahl teil. Hier die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 35,4 Prozent

CDU: 24,6 Prozent

GRÜNE: 16,0 Prozent

FDP: 8,5 Prozent

AfD: 7,2 Prozent

DIE LINKE: 2,7 Prozent

Sonstige: 5,5 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 138:

SPD: 33,7 Prozent

CDU: 22,0 Prozent

GRÜNE: 16,2 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

AfD: 7,1 Prozent

DIE LINKE: 3,7 Prozent

Sonstige: 6,7 Prozent