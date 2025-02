Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Normalerweise finden in Deutschland alle vier Jahre Bundestagswahlen statt. In diesem Jahr gibt es jedoch eine vorgezogene Wahl am 23. Februar. Grund für diese Besonderheit ist das Ende der Ampel-Koalition. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in diesem Jahr mindestens 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag allerdings seit 1998 nicht mehr über 80 Prozent.

Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II gewählt? Sobald alle Stimmen im Wahlkreis 192 ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse. Außerdem sehen Sie am Ende des Artikels einen Vergleich zur Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Erfurt – Weimar – Weimarer Land II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach dem neuen Wahlrecht hat jede wahlberechtigte Person eine Erst- und eine Zweitstimme. Welche Parteien und Kandidaten die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II gewählt haben, erfahren Sie hier im Datencenter. Direkt nach der Auszählung werden die Ergebnisse veröffentlicht.

Bei jeder Bundestagswahl gibt es zwei Möglichkeiten, seine Stimme abzugeben. Entweder per Briefwahl oder direkt am Wahltag vor Ort. Wenn Sie am 23. Februar 2025 vor Ort wählen möchten, gehen Sie einfach bis 18 Uhr in Ihr zuständiges Wahllokal. Die Adresse des Wahllokals steht auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Die Wahlbenachrichtigung dient auch zur Identifikation und weist Sie als wahlberechtigt aus. Nehmen Sie die Wahlbenachrichtigung daher unbedingt mit ins Wahllokal.

Erfurt – Weimar – Weimarer Land II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 192?

Zum Wahlkreis 192 gehören Orte, Bezirke und Gemeinden aus Erfurt, Weimar und dem Landkreis Weimarer Land. Hier sehen Sie, welche das sind:

Kreisfreie Stadt Erfurt

Kreisfreie Stadt Weimar

Landkreis Weimarer Land:

verwaltungsgemeinschaftsfreie Gemeinde Grammetal

Die übrigen Orte des Landkreises sind Teil des Wahlkreises 190.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Erfurt - Weimar - Weimarer Land II

2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 192 bei 76,4 Prozent. Die Erststimmen waren dabei wie folgt verteilt:

Carsten Schneider (SPD): 24,4 Prozent

Antje Tillmann (CDU): 17,4 Prozent

Sascha Schlösser (AfD): 16,5 Prozent

Susanne Hennig-Wellsow (DIE LINKE): 16,4 Prozent

Katrin Göring-Eckardt (GRÜNE): 11,8 Prozent

Christian Poloczek-Becher (FDP): 7,5 Prozent

Sindy Malsch (Die Partei): 3,0 Prozent

Ulrich Josef Masuth (die Basis): 2,6 Prozent

Tassilo Timm (MLPD): 0,4 Prozent

Die Zweitstimmen Verteilung sah 2021 so aus:

SPD: 23,9 Prozent

AfD: 16,2 Prozent

CDU: 14,3 Prozent

LINKE: 14,0 Prozent

GRÜNE: 13,2 Prozent

FDP: 9,4 Prozent

Sonstige: 9,0 Prozent