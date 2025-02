Wahlkreis Erzgebirgskreis I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Alle vier Jahre steht im Herbst für die Deutschen der Gang zur Wahlurne an. Im Jahr 2025 gibt es jedoch eine Besonderheit. Der Wahltermin wurde auf den 23. Februar vorgezogen. Der Grund dafür ist, dass Olaf Scholz nach dem Ampel-Aus die Vertrauensfrage gestellt hat und wie erwartet keine Mehrheit bekam. Deshalb kommt es zur Neuwahl.

Wie haben die Einwohnerinnen und Einwohner im Wahlkreis Erzgebirgskreis I gewählt? Dies erfahren Sie hier. Sobald alle Stimmen des Wahlkreises 163 ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse hier im Datencenter. Zudem finden Sie am Ende des Artikels den Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Bundestagswahl aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Erzgebirgskreis I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Alle Wahlberechtigten dürfen auch nach dem neu geltenden Wahlrecht eine Erst- und Zweitstimme vergeben. Am Wahltag müssen Sie bis 18 Uhr gewählt haben, da dann die Wahllokale schließen. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Erzgebirgskreis 1 finden Sie nach der Auszählung in diesem Artikel.

Wollen Sie am 23. Februar vor Ort wählen, benötigen Sie zunächst Ihre Wahlbenachrichtigung. Auf dieser befindet sich die Adresse Ihres Wahllokals. Zudem gilt die Wahlbenachrichtigung als Identifikation und Nachweis dafür, dass Sie wahlberechtigt sind. Bringen Sie diese also am Wahltag mit.

Erzgebirgskreis I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 163?

Der Wahlkreis 163 besteht aus einigen Gemeinden des Erzgebirgskreises. Welche das genau sind, sehen Sie in dieser Übersicht:

Erzgebirgskreis:

Amtsberg

Annaberg-Buchholz

Aue-Bad Schlema

Breitenbrunn/Erzgeb.

Crottendorf

Drebach

Ehrenfriedersdorf

Eibenstock

Gelenau/Erzgeb.

Großolbersdorf

Großrückerswalde

Grünhain-Beierfeld

Jöhstadt

Johanngeorgenstadt

Lauter-Bernsbach

Lößnitz

Marienberg

Mildenau

Kurort Oberwiesenthal

Olbernhau

Pockau-Lengefeld

Raschau-Markersbach

Schneeberg

Schönheide

Schwarzenberg/Erzgeb.

Sehmatal

Stützengrün,

Thermalbad Wiesenbad

Thum

Wolkenstein

Zudem folgenden Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein-Königswalde

Verwaltungsgemeinschaft Geyer-Tannenberg

Verwaltungsgemeinschaft Kurort Seiffen - Deutschneudorf - Heidersdorf

Verwaltungsgemeinschaft Scheibenberg-Schlettau

Verwaltungsgemeinschaft Zschopau

Verwaltungsgemeinschaft Zschorlau

von der Verwaltungsgemeinschaft Zwönitz die Gemeinde Elterlein

Verwaltungsverband Wildenstein

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 162.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Erzgebirgskreis I

Die Wahlbeteiligung in Erzgebirgskreis I lag im Jahr 2021 bei 76,7 Prozent. Die genaue Verteilung der Erststimme sah dabei so aus:

Thomas Dietz (AfD): 31,7 Prozent

Alexander Krauß (CDU): 25,4 Prozent

Silvio Heider (SPD): 14,8 Prozent

Clara Bünger (LINKE): 8,0 Prozent

Ulrike Harzer (FDP): 7,5 Prozent

Andreas Schmiedel (Freie Wähler): 5,1 Prozent

Sebastian Walter (GRÜNE): 2,5 Prozent

Carsten Staat (Die PARTEI): 1,5 Prozent

Grit Weiß (dieBasis): 1,5 Prozent

Simon Haustein (Bündnis C): 1,3 Prozent

Sophie Schilling (V-Partei³): 0,3 Prozent

Sandro Reichel (Einzelbewerber): 0,3 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen sah 2021 wie folgt aus:

AfD: 30,6 Prozent

CDU: 19,6 Prozent

SPD: 18,1 Prozent

FDP: 10,2 Prozent

LINKE: 7,6 Prozent

GRÜNE: 3,3 Prozent

Sonstige: 10,8 Prozent