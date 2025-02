Wahlkreis Essen II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar wird in Deutschland gewählt, denn an diesem Termin findet die vorgezogene Bundestagswahl 2025 statt. Wahlberechtigte konnten entweder vorab per Briefwahl oder am entsprechenden Tag in einem Wahllokal abstimmen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Essen II. Der Bundestagswahlkreis mit der Nummer 118 ist bekannt als eine der stärksten Hochburgen der SPD im gesamten Bundesgebiet und wurde seit 1949 stets von den Sozialdemokraten gewonnen.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Essen II bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 118 gibt es hier in diesem Artikel, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Essen II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei einer Bundestagswahl sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wenn Sie nicht zuvor bereits per Briefwahl Ihre Stimme abgegeben haben, können Sie am 23. Februar innerhalb dieses Zeitraums wählen gehen. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeichneten schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Das vorläufige Endergebnis sollte entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages feststehen. An wen die Bewohner des Wahlkreises Essen II ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung unserem Datencenter entnehmen.

Nach Möglichkeit sollten Sie zum Wählen Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auf diesem Dokument ist unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Allerdings können Sie auch ohne die entsprechenden Unterlagen ein Wahllokal aufsuchen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen das Wahllokal zu wechseln. Sie dürfen auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Essen II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 118?

Wie eingangs bereits erwähnt, zählen einige Bezirke der Stadt Essen zum Gebiet des gleichnamigen Wahlkreises – konkret die Stadtbezirke I, V, VI und VII. Die folgende Übersicht gibt Aufschluss darüber, welche Stadtteile damit genau zum Wahlkreis 118 gehören:

Kreisfreie Stadt Essen:

Stadtkern

Ostviertel

Nordviertel

Westviertel

Südviertel

Südostviertel

Huttrop

Altenessen-Nord

Altenessen-Süd

Karnap

Vogelheim

Schonnebeck

Stoppenberg

Katernberg

Steele

Kray

Freisenbruch

Horst

Leithe

Die übrigen Stadtbezirke von Essen verteilen sich auf die Wahlkreise 117 Mülheim – Essen I und 119 Essen III.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Essen II

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Essen II mit 37,8 Prozent an Dirk Heidenblut von der SPD. Erstunterlegen war damals Florian Fuchs von der CDU mit 22,8 Prozent der Stimmen. Von 156.298 Wahlberechtigten nahmen damals 105.472 Menschen an der Wahl teil, die allgemeine Wahlbeteiligung lag somit bei 67,5 Prozent. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 37,8 Prozent

CDU: 22,8 Prozent

GRÜNE: 12,1 Prozent

AfD: 11,5 Prozent

FDP: 6,7 Prozent

DIE LINKE: 4,2 Prozent

Sonstige: 4,9 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 118:

SPD: 33,9 Prozent

CDU: 20,2 Prozent

GRÜNE: 13,4 Prozent

AfD: 11,0 Prozent

FDP: 9,1 Prozent

DIE LINKE: 4,3 Prozent

Sonstige: 8,1 Prozent