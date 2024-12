Wahlkreis Flensburg – Schleswig: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

2025 wählen die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands den 21. Deutschen Bundestag. Am 23. Februar entscheiden sie über die Zusammensetzung des Parlaments und damit über die politische Ausrichtung des Landes in den kommenden Jahren. Die Öffnungszeiten der Wahllokale liegen an diesem Tag zwischen 8 und 18 Uhr.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Zur Wahl ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Dort wird mit der Erststimme entschieden, welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ins Parlament einziehen. Die Sitzverteilung im Bundestag hängt aber von der Zweitstimme ab.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Ergebnisse im Wahlkreis Flensburg - Schleswig zur Bundestagswahl 2025. Außerdem lesen Sie, welche Gebiete zum Wahlkreis Flensburg - Schleswig gehören und wie dort die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 ausgefallen waren.

Wahlergebnisse für Flensburg - Schleswig: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 wurde durch das Aus der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP nötig. Am 23. Februar wird darüber entschieden, welche Parteien wie viel Einfluss bekommen. Am Wahlabend richtet sich der Blick auch auf die Wahlkreise, die den Ausgang der Wahl entscheidend prägen.

Auch im Wahlkreis Flensburg-Schleswig in Schleswig-Holstein wird die politische Stimmung an den Urnen deutlich. Hier finden Sie die Wahlergebnisse im Wahlkreis Flensburg-Schleswig für die Bundestagswahl 2025 direkt nach der Stimmauswertung.

Flensburg - Schleswig: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 1?

Der Wahlkreis Flensburg-Schleswig trägt die Wahlkreisnummer 1. Mit der Stadt Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg umfasst er eine vielfältige Region, die traditionell umkämpft ist. Hier treffen urbane und ländliche Interessen aufeinander, was den Wahlkreis politisch besonders spannend macht. Diese Gebiete gehören zum Wahlkreis Flensburg - Schleswig:

Kreisfreie Stadt Flensburg

Kreis Schleswig-Flensburg

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Flensburg - Schleswig

Im Wahlkreis Schleswig-Flensburg erhielt Robert Habeck von den Grünen bei der Wahl 2021 die meisten Erststimmen mit einem Anteil von 28,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug laut dem Bundeswahlleiter 77,8 Prozent. Im Folgenden ist eine Übersicht der Verteilung der Erststimmen zu finden:

Robert Habeck (GRÜNE): 28,1 Prozent

Petra Nicolaisen (CDU): 23,4 Prozent

Franziska Brzezicha (SPD): 21,8 Prozent

Stefan Seidler (SSW): 7,3 Prozent

Christoph Anastasiadis (FDP): 6,9 Prozent

Jan Petersen-Brendel (AfD): 5,5 Prozent

Katrine Hoop (DIE LINKE): 3,7 Prozent

Sonstige: 3,4 Prozent

So haben sich 2021 im Wahlkreis 1 die Wählerinnen und Wähler bei der Zweitstimme entschieden:

SPD: 25,5 Prozent

CDU: 20,4 Prozent

GRÜNE: 18,6 Prozent

FDP: 10,7 Prozent

SSW: 9,2 Prozent

AfD: 5,8 Prozent

DIE LINKE: 4,2 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent