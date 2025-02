Wahlkreis Frankfurt am Main II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der Bundestagswahl 2025, die am 23. Februar stattfindet, können Wahlberechtigte in der gesamten Bundesrepublik ihre Stimme abgeben. Der Wahlkreis Frankfurt am Main II in Hessen repräsentiert gemeinsam mit dem Wahlkreis 181 die kreisfreie Stadt Frankfurt am Main. Dabei umfasst Frankfurt am Main II den südöstlichen und nördlichen Teil der Stadt. Der Wahlkreis zählt insgesamt etwa 354.000 Einwohner.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Frankfurt am Main II bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 182 finden Sie hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir am Ende des Artikels auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Frankfurt am Main II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar haben sie Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Anhand von Umfragen zur Bundestagswahl 2025 konnten Sie sich bereits vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis machen. Das vorläufige Endergebnis dürfte voraussichtlich am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages feststehen. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Frankfurt am Main II ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Wenn Sie sich am Tag der Bundestagswahl für den Gang ins Wahllokal entscheiden, sollten Sie daran denken, Ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Auf diesem Dokument ist unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Auch nach dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Wählende übrigens nach wie vor eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Frankfurt am Main II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 182?

Wie eingangs bereits erwähnt, umfasst der Wahlkreis Frankfurt am Main II den südöstlichen und nördlichen Teil der Mainmetropole. Welche Stadtteile damit genau zum Gebiet des Wahlkreises gehören, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main:

Bergen-Enkheim

Berkersheim

Bonames

Bornheim

Eckenheim

Fechenheim

Flughafen

Frankfurter Berg

Harheim

Kalbach-Riedberg

Nieder-Erlenbach

Nieder-Eschbach

Niederrad

Nordend-Ost

Nordend-West

Oberrad

Ostend

Preungesheim

Riederwald

Sachsenhausen-Nord

Sachsenhausen-Süd

Schwanheim

Seckbach

Die übrigen Frankfurter Stadtteile gehören zum Wahlkreis 181 Frankfurt am Main I.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Frankfurt am Main II

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Frankfurt am Main II mit 29,0 Prozent an Omid Nouripour von den GRÜNEN. Erstunterlegen war mit 23,3 Prozent der Stimmen Kaweh Mansoori von der SPD. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag bei 77,0 Prozent, von 227.207 Wahlberechtigten machten 175.004 Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

CDU: 22,5 Prozent

SPD: 23,3 Prozent

AfD: 4,6 Prozent

FDP: 11,4 Prozent

GRÜNE: 29,0 Prozent

DIE LINKE: 6,1 Prozent

Sonstige: 3,0 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 182:

SPD: 22,3 Prozent

GRÜNE: 25,6 Prozent

CDU: 18,2 Prozent

FDP: 14,7 Prozent

DIE LINKE: 6,9 Prozent

AfD: 4,7 Prozent

Sonstige: 7,6 Prozent