Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet in Deutschland die nächste Bundestagswahl statt. Bei der Wahl gilt eine Reform im Wahlrecht, die die Zahl der Abgeordneten im Bundestag verringert. Künftig gibt es keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr, wodurch sich die Sitzzahl von aktuell 736 auf 630 reduziert.

In diesem Artikel gibt es einen Überblick über die Wahlergebnisse im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree (Wahlkreis 63) bei der Bundestagswahl 2025. Zudem erfahren Sie, welche Städte und Gemeinden zum Brandenburger Wahlkreis gehören und wie die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 ausgefallen waren.

Wahlergebnisse für Frankfurt (Oder) – Oder-Spree: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale öffnen am Wahltag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr, doch bereits vor den ersten Hochrechnungen gaben Umfragen eine Tendenz zu möglichen Ergebnissen. Das vorläufige Endergebnis wird noch am Wahlabend oder am folgenden Morgen bekannt gegeben. Welche Parteien und Kandidaten im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree (Wahlkreis 63) die meisten Stimmen erhalten haben, erfahren Sie hier nach der Auszählung hier im Datencenter.

Frankfurt (Oder) – Oder-Spree: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 63?

Der Bundestagswahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree (Wahlkreis 63) liegt im Bundesland Brandenburg und umfasst die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) sowie den gesamten Landkreis Oder-Spree. Zum Wahlkreis gehören mehrere amtsfreie Städte und Gemeinden.

Das sind die Städte und Gemeinden im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree:

Frankfurt (Oder)

Beeskow

Eisenhüttenstadt

Erkner

Friedland

Fürstenwalde/Spree

Storkow (Mark)

Grünheide (Mark)

Rietz-Neuendorf

Schöneiche bei Berlin

Tauche

Woltersdorf

Brieskow-Finkenheerd

Groß Lindow

Vogelsang

Wiesenau

Ziltendorf

Lawitz

Neißemünde

Neuzelle

Berkenbrück

Briesen (Mark)

Jacobsdorf

Steinhöfel

Bad Saarow

Diensdorf-Radlow

Langewahl

Reichenwalde

Wendisch Rietz

Grunow-Dammendorf

Mixdorf

Müllrose

Ragow-Merz

Schlaubetal

Siehdichum

Gosen-Neu Zittau

Rauen

Spreenhagen

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Bei der Bundestagswahl 2021 setzte sich Mathias Papendieck (SPD) mit 28,0 Prozent der Erststimmen durch und gewann das Direktmandat im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree. Ihm folgte Wilko Möller (AfD) mit 21,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,4 Prozent.

Die Erststimmen im Überblick:

Mathias Papendieck (SPD): 28,0 Prozent

Wilko Möller (AfD): 21,5 Prozent

Daniel Rosentreter (CDU): 16,3 Prozent

Stefan Kunath (Die Linke): 11,2 Prozent

Jasmin Stüwe (FDP): 7,1 Prozent

Marcus Winter (GRÜNE): 6,3 Prozent

Sonstige: 9,6 Prozent

Die Zweitstimmen im Überblick:

SPD: 29,5 Prozent

AfD: 20,2 Prozent

CDU: 14,1 Prozent

Die Linke: 9,6 Prozent

FDP: 8,8 Prozent

GRÜNE: 7,1 Prozent

Sonstige: 10,7 Prozent