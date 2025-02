Wahlkreis Freising: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Politische Richtungswahl in Deutschland: Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 steht im Zeichen großer Herausforderungen. Die Wähler im Wahlkreis Freising entscheiden mit. Nach der Auszählung finden Sie das Wahlergebnis in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Freising: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen bei der Bundestagswahl traditionell um 18 Uhr. Umfragen zur Wahl 2025 lieferten vorher schon Einblicke, in welche Richtung das Ergebnis gehen könnte. Für die persönliche Stimmabgabe im Wahllokal wird die Wahlbenachrichtigung benötigt. Neue Regelungen im Wahlrecht betreffen zum Beispiel die Abschaffung von Überhang- und Ausgleichsmandaten: Diese Mechanismen, die bislang zur Vergrößerung des Parlaments führten, entfallen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Freising sehen Sie nach der Auszählung im folgenden Datencenter.

Freising: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 213?

Der Wahlkreis 213 umfasst die folgenden Gebiete:

Landkreis Freising

Allershausen

Attenkirchen

Au i.d.Hallertau

Eching

Fahrenzhausen

Freising

Gammelsdorf

Haag a.d.Amper

Hallbergmoos

Hohenkammer

Hörgertshausen

Kirchdorf a.d.Amper

Kranzberg

Langenbach

Marzling

Mauern

Moosburg a.d.Isar

Nandlstadt

Neufahrn b.Freising

Paunzhausen

Rudelzhausen

Wang

Wolfersdorf

Zolling

Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Baar-Ebenhausen

Ernsgaden

Geisenfeld

Gerolsbach

Hettenshausen

Ilmmünster

Jetzendorf

Manching

Münchsmünster

Pfaffenhofen an der Ilm

Pörnbach

Reichertshofen

Reichertshausen

Rohrbach

Scheyern

Schweitenkirchen

Vohburg an der Donau

Wolnzach

Vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Gemeinden Aresing, Schrobenhausen sowie Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen mit den Gemeinden Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Langenmosen und Waidhofen.

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 215

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Freising

2021 gewann Erich Irlstorfer von der CSU den Wahlkreis Freising – der damals noch die Ziffer 214 trug – mit 36,2 Prozent. Ihm folgte Andreas Mehltretter (SPD) mit 13,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 81,8 Prozent.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Erich Irlstorfer (CSU): 36,2 %

Andreas Mehltretter (SPD): 13,5 %

Leon Eckert (GRÜNE): 12,5 %

Karl Johann Sebastian Ecker (FREIE WÄHLER): 12,0 %

Johannes Huber (AfD): 9,4 %

Eva-Maria Schmidt (FDP): 7,6 %

Und dies sind die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 32,6 %

SPD: 15,1 %

GRÜNE: 13,5 %

FDP: 11,3 %

FREIE WÄHLER: 9,7 %

AfD: 9,1 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.