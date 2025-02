Wahlkreis Gelsenkirchen: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Wahlberechtigte können bei der vorgezogenen Bundestagswahl von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, entweder vorab per Briefwahl oder am 23. Februar in einem Wahllokal. Das gilt natürlich auch für die Menschen im Wahlkreis Gelsenkirchen. Der Zuschnitt des Bundestagswahlkreises, der in Nordrhein-Westfalen liegt, änderte sich in der Vergangenheit mehrfach. Seit jeher gilt er als eine Hochburg der SPD.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Gelsenkirchen bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 122 finden Sie hier in diesem Artikel, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie aufgelistet.

Wahlergebnisse für Gelsenkirchen: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale haben am 23. Februar von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Innerhalb dieses Zeitraums können Sie wählen gehen, wozu Sie idealerweise Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen sollten. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeichneten schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Das vorläufige Endergebnis wird entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages erwartet. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Gelsenkirchen ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Um die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals herauszufinden, müssen Sie nur einen Blick auf Ihre Wahlbenachrichtigung werfen. Falls Sie diese verloren haben sollten, ist dies kein Grund zur Sorge: Sie können nämlich trotzdem wählen gehen. Auch ist es möglich, unter bestimmten Umständen das Wahllokal zu wechseln. Auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl darf außerdem nach wie vor eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben werden.

Gelsenkirchen: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 122?

Wie eingangs bereits erwähnt, umfasst der Wahlkreis mit der Nummer 122 das gesamte Stadtgebiet von Gelsenkirchen. Welche Stadtteile dies betritt, zeigt Ihnen die folgende Übersicht:

Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen:

Altstadt

Bismarck

Bulmke-Hüllen

Feldmark

Heßler

Schalke

Schalke-Nord

Buer

Hassel

Scholven

Erle

Resse

Resser Mark

Neustadt

Rotthausen

Ückendorf

Beckhausen

Horst

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Gelsenkirchen

Bei der Bundestagswahl 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Gelsenkirchen mit 40,5 Prozent an Markus Töns von der SPD. Erstunterlegen war damals Laura Ann Rosen von der CDU mit 19,8 Prozent der Stimmen. Von 168.496 Wahlberechtigten gaben insgesamt 112.317 Menschen einen Stimmzettel ab, damit lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 66,7 Prozent. Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

SPD: 40,5 Prozent

CDU: 19,8 Prozent

AfD: 14,0 Prozent

GRÜNE: 10,2 Prozent

FDP: 8,1 Prozent

DIE LINKE: 3,2 Prozent

Sonstige: 4,3 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 122:

SPD: 37,1 Prozent

CDU: 19,9 Prozent

AfD: 12,8 Prozent

GRÜNE: 10,0 Prozent

FDP: 8,7 Prozent

DIE LINKE: 3,5 Prozent

Sonstige: 8,0 Prozent