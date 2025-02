Wahlkreis Gera – Greiz – Altenburger Land: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

In der Regel finden in Deutschland alle vier Jahre die Bundestagswahlen statt. Dieses Jahr gibt es jedoch eine Besonderheit. Die Wahl wurde vorgezogen auf den 23. Februar. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass dieses Jahr mindestens 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt sind. Allerdings lag die Wahlbeteiligung seit 1998 nicht mehr über 80 Prozent.

Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Gera - Greiz - Altenburger Land gewählt? Sobald die Stimmen im Wahlkreis 193 ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse. Zudem sehen Sie am Ende des Artikels den Vergleich zu den Wahlergebnissen aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Gera - Greiz - Altenburger Land: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach dem neu geltenden Wahlrecht haben Sie wie gewohnt eine Erst- und eine Zweitstimme. Welche Kandidaten und Parteien die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Gera - Greiz - Altenburger Land gewählt haben, erfahren Sie hier im Datencenter. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 stehen nach der Auszählung bereit.

Wie üblich haben Sie auch bei der Bundestagswahl 2025 zwei Möglichkeiten für die Stimmabgabe. Entweder wählen Sie per Briefwahl oder direkt am Wahltag vor Ort. Sollten Sie also am 23. Februar in Person wählen wollen, gehen Sie einfach bis 18 Uhr in das Ihnen zugeordnete Wahllokal. Die Adresse dieses Wahllokals steht auf der Wahlbenachrichtigung. Zusätzlich dient die Benachrichtigung dafür, Sie als wahlberechtigt auszuweisen. Bringen Sie die Wahlbenachrichtigung also unbedingt mit ins Wahllokal.

Gera - Greiz - Altenburger Land: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 193?

Zum Wahlkreis 193 gehören Orte, Bezirke und Gemeinden aus Gera, Greiz und dem Landkreis Altenburger Land. Hier sehen Sie, welche das sind:

Kreisfreie Stadt Gera

Landkreis Altenburger Land:

Altenburg

Lucka

Meuselwitz

Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental

Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue

Verwaltungsgemeinschaft Rositz

Erfüllende Gemeinde Gößnitz

Erfüllende Gemeinde Nobitz

Erfüllende Gemeinde Schmölln

Landkreis Greiz:

Auma-Weidatal

Berga-Wünschendorf

Greiz

Harth-Pöllnitz

Kraftsdorf

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Ronneburg

erfüllende Gemeinde Bad Köstritz

erfüllende Gemeinde Langenwetzendorf

erfüllende Gemeinde Weida

erfüllende Gemeinde Zeulenroda-Triebes

Verwaltungsgemeinschaft Am Brahmetal

Verwaltungsgemeinschaft Ländereck

Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf

Städteverbund nordöstliches Vogtland

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Gera - Greiz - Altenburger Land

Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 193 bei 73,2 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen sah dabei so aus:

Stephan Brandner (AfD): 29,0 Prozent

Elisabeth Kaiser (SPD): 22,2 Prozent

Volkmar Vogel (CDU): 20,0 Prozent

Björn Harras (DIE LINKE): 11,7 Prozent

Marco Thiele (FDP): 8,6 Prozent

Doreen Rath (GRÜNE): 3,8 Prozent

Gebhard Berger (Einzelbewerber): 2,2 Prozent

Günther Langer (dieBasis): 1,7 Prozent

Klaus-Dieter Ilius (MLPD): 0,5 Prozent

Bernd Nebeler (Einzelbewerber): 0,3 Prozent

Die Zweitstimmen waren 2021 so aufgeteilt:

AfD: 28,1 Prozent

SPD: 21,9 Prozent

CDU: 16,4 Prozent

LINKE: 11,2 Prozent

FDP: 9,8 Prozent

GRÜNE: 4,4 Prozent

Sonstige: 8,2 Prozent