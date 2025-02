Wahlkreis Gifhorn – Peine: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bundestagswahl 2025 aufgerufen. Einer der 299 Wahlkreise ist Gifhorn – Peine in Niedersachsen. In diesem Beitrag finden Sie alle relevanten Informationen zur Wahl, darunter eine Übersicht der zum Wahlkreis gehörenden Städte und Gemeinden.

Nach der Stimmenauszählung werden hier die aktuellen Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis Gifhorn – Peine veröffentlicht. Zudem gibt es einen Rückblick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021, um Entwicklungen und Veränderungen im Wahlverhalten sichtbar zu machen.

Wahlergebnisse für Gifhorn – Peine: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 sind die Wahllokale im Wahlkreis Gifhorn – Peine bis 18 Uhr geöffnet. Unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale beginnt die Stimmenauszählung. Auch die per Briefwahl abgegebenen Stimmen werden erst dann ausgezählt. Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimmen vor Ort abgeben, sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Nach Abschluss der Auszählung werden hier im Datencenter die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Gifhorn – Peine veröffentlicht.

Gifhorn – Peine: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 45?

Der Wahlkreis Gifhorn – Peine gehört zum Bundesland Niedersachsen. Er umfasst den kompletten Landkreis Peine und Teile des Landkreises Gifhorn:

Landkreis Peine

Edemissen

Hohenhameln

Ilsede

Lahstedt

Lengede

Peine, Stadt

Vechelde

Wendeburg

Vom Landkreis Gifhorn

Adenbüttel

Calberlah

Dedelstorf

Didderse

Gifhorn, Stadt

Groß Oesingen

Hankensbüttel

Hillerse

Isenbüttel

Leiferde

Meine

Meinersen

Müden (Aller)

Obernholz

Ribbesbüttel

Rötgesbüttel

Sassenburg

Schwülper

Schönewörde

Sprakensehl

Steinhorst

Ummern

Vordorf

Wagenhoff

Wahrenholz

Wasbüttel

Wesendorf

Wittingen, Stadt

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Gifhorn liegen im Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Gifhorn – Peine

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Gifhorn – Peine bei 75,7 Prozent. Das Direktmandat konnte Hubertus Heil (SPD) mit 43,7 Prozent der Erststimmen klar für sich gewinnen. Auf dem zweiten Platz landete Ingrid Pahlmann (CDU) mit 24,4 Prozent der Stimmen:

Hubertus Heil (SPD): 43,7 Prozent

Ingrid Pahlmann (CDU): 24,4 Prozent

Henrik Werner (GRÜNE): 9,6 Prozent

Stefan Marzischewski-Drewes (AfD): 9,3 Prozent

Thomas Schellhorn (FDP): 6,5 Prozent

Andreas Mantzke (DIE LINKE): 2,2 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Gifhorn – Peine lautete wie folgt:

SPD: 35,7 Prozent

CDU: 23,0 Prozent

GRÜNE: 13,3 Prozent

FDP: 9,9 Prozent

AfD: 9,7 Prozent

DIE LINKE: 2,5 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent