Wahlkreis Görlitz: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Normalerweise hätten die Wählerinnen und Wähler im Herbst wählen sollen. Doch dieses Jahr gibt es eine Besonderheit. Die Bundestagswahl 2025 wurde auf den 23. Februar vorgezogen. Grund dafür ist das Zerbrechen der Ampel-Koalition und die anschließende Vertrauensfrage von Olaf Scholz, bei der er erwartungsgemäß keine Mehrheit erhielt.

Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Görlitz bei der Bundestagswahl 2025 gewählt? Das erfahren Sie hier. Sobald die Stimmen im Wahlkreis 156 ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel. Am Ende finden Sie zum Vergleich auch die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Görlitz: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Um am 23. Februar 2025 vor Ort im Wahllokal wählen zu können, benötigen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung. Diese enthält nicht nur die Adresse Ihres Wahllokals, sondern dient auch zur Identifizierung bzw. zum Nachweis Ihrer Wahlberechtigung. Am Abend des 23. Februars schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Görlitz in diesem Artikel.

Görlitz: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 156?

Der Wahlkreis 156 besteht aus Städten und Gemeinden des Landkreises Görlitz. Welche das genau sind, können Sie in dieser Übersicht nachlesen:

Bad Muskau

Beiersdorf

Bernstadt a. d. Eigen

Bertsdorf-Hörnitz

Boxberg/ O.L.

Dürrhennersdorf

Ebersbach-Neugersdorf

Gablenz

Görlitz

Groß Düben

Großschönau

Großschweidnitz

Hähnichen

Hainewalde

Herrnhut

Hohendubrau

Horka

Jonsdorf (Kurort)

Kodersdorf

Königshain

Kottmar

Krauschwitz i.d. O.L.

Kreba- Neudorf

Lawalde

Leutersdorf

Löbau

Markersdorf

Mittelherwigsdorf

Mücka

Neißeaue

Neusalza-Spremberg

Niesky

Oderwitz

Olbersdorf

Oppach

Ostritz

Oybin

Quitzdorf am See

Reichenbach/ O.L.

Rietschen

Rosenbach

Rothenburg/ O.L.

Schleife

Schönau-Berzdorf auf dem Eigen

Schönbach

Schöpstal

Seifhennersdorf

Trebendorf

Vierkirchen

Waldhufen

Weißkeißel

Weißwasser/ O.L.

Zittau

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Görlitz

Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 156 bei 75,0 Prozent. So sah dabei die Verteilung der Erststimmen aus:

Tino Chrupalla (AfD): 35,8 Prozent

Florian Oest (CDU): 26,1 Prozent

Harald Prause-Kosubek (SPD): 12,6 Prozent

Marko Schmidt (DIE LINKE): 7,8 Prozent

Hans Grüner (FDP): 7,4 Prozent

Annett Jagiela (GRÜNE): 4,1 Prozent

Siegmund Hänchen (Freie Wähler): 3,0 Prozent

Stefan Heinke (dieBasis): 2,7 Prozent

Harald Siegfried Twupack (LKR): 0,3 Prozent

Bernhard Blickle (Internationalistisches Bündnis): 0,2 Prozent

So sah im Wahlkreis Görlitz die Verteilung der Zweitstimmen aus:

AfD: 32,5 Prozent

CDU: 18,3 Prozent

SPD: 16,8 Prozent

FDP: 10,0 Prozent

LINKE: 7,5 Prozent

GRÜNE: 4,9 Prozent

Sonstige: 10,0 Prozent