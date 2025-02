Wahlkreis Gotha – Ilm-Kreis: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Normalerweise findet die Bundestagswahl in Deutschland alle vier Jahre im Herbst statt. Dieses Jahr gibt es jedoch eine vorgezogene Wahl am 23. Februar. Der Grund für diese Besonderheit ist das Ende der Ampel-Koalition. Zur Wahl berechtigt sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes dieses Jahr mindestens 59,2 Millionen Menschen. Die Wahlbeteiligung lag aber seit 1998 nicht mehr über 80 Prozent.

Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Gotha - Ilm-Kreis abgestimmt? Sobald alle Stimmen im Wahlkreis 191 ausgezählt sind, bekommen Sie die Ergebnisse hier. Zusätzlich finden Sie am Ende des Artikels einen Vergleich zur Bundestagswahl aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Gotha - Ilm-Kreis: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach dem neuen Wahlrecht steht jeder wahlberechtigten Person eine Erst- und eine Zweitstimme zu. Welche Parteien und Kandidaten die Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis Gotha - Ilm-Kreis gewählt haben, sehen Sie im folgenden Datencenter. Nach der Auszählung zeigt es die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025.

Wie üblich gibt es für die Bundestagswahl 2025 zwei Möglichkeiten der Stimmangabe. Entweder wurde per Briefwahl oder direkt am Wahltag vor Ort gewählt. Wollen Sie am 23. Februar 2025 vor Ort wählen, müssen Sie einfach bis 18 Uhr in Ihr zuständiges Wahllokal gehen. Die Adresse Ihres Wahllokals steht auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Diese dient zudem der Identifikation und weist Sie als wahlberechtigt aus. Bringen Sie die Benachrichtigung also unbedingt mit ins Wahllokal.

Gotha - Ilm-Kreis: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 191?

Zum Wahlkreis 191 gehören Orte und Gemeinden aus dem Landkreis Gotha und dem Ilm-Kreis. Welche das sind, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Landkreis Gotha:

Bad Tabarz

Friedrichroda

Gotha

Hörsel

Nesse-Apfelstädt

Tambach-Dietharz

Waltershausen

Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe

Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue

erfüllende Gemeinde Drei Gleichen

erfüllende Gemeinde Georgenthal

erfüllende Gemeinde Nessetal

erfüllende Gemeinde Ohrdruf

Landkreis Ilm-Kreis:

Arnstadt

Großbreitenbach

Ilmenau

Stadtilm

Gemeinde Amt Wachsenburg

Landgemeinde Geratal

Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue

Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Gotha - Ilm-Kreis

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 191 bei 74,8 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen sah dabei so aus:

Marcus Bühl (AfD): 26,5 Prozent

Michael Christian Müller (SPD): 23,5 Prozent

Tankred Schipanski (CDU): 18,4 Prozent

Cornelia Wanderer (DIE LINKE): 11,1 Prozent

Martin Mölders (FDP): 6,8 Prozent

Stephan Ostermann (GRÜNE): 4,6 Prozent

Sylke Mönch (Freie Wähler): 4,0 Prozent

Sven-Jano Bien (die Basis): 1,7 Prozent

André Pfannschmidt (Graue Panther): 0,7 Prozent

Timo Pradel (THP): 0,4 Prozent

Louisa Nadia Marie Baronesse von Freytag-Löringhoff (MLPD): 0,3 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen sah damals folgendermaßen aus:

AfD: 26,0 Prozent

SPD: 23,8 Prozent

CDU: 15,5 Prozent

LINKE: 11,0 Prozent

FDP: 8,6 Prozent

GRÜNE: 5,8 Prozent

Sonstige: 9,4 Prozent