Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die 21. Bundestagswahl in Deutschland wird am 23. Februar 2025 abgehalten. Der Bundespräsident löste am 27. Dezember 2024 den 20. Deutschen Bundestag auf. Olaf Scholz hatte zuvor geplanter Weise die Vertrauensfrage im Parlament verloren, um den Weg für Neuwahlen freizumachen.

Bei der Wahl 2025 kommen erstmals die Bestimmungen einer Wahlrechtsreform zur Anwendung, die von der Ampel-Koalition im Mai 2023 verabschiedet wurde. Dadurch fallen Überhangmandate und Ausgleichsmandate weg, womit sich die Zahl der Abgeordneten verringert. Auch im Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg sind alle Wahlberechtigten dazu aufgerufen, eine Erst- und Zweitstimme abzugeben. Sobald die Wahlergebnisse im Wahlkreis 23 feststehen, erfahren Sie es hier in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Hamburg-Bergedorf – Harburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Vor der Wahl wurde Wahlberechtigten eine Benachrichtigung zugeschickt, in der die Details zu Zeit und Ort der Wahl aufgeführt waren. Betreffende Bürgerinnen und Bürger hatten die Möglichkeit, entweder im Wahllokal oder per Briefwahl abzustimmen.

Sobald alle Stimmen im Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg ausgezählt sind, können Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 in unserem Datencenter abrufen.

Hamburg-Bergedorf – Harburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 23?

Im Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg leben über 220.000 Wahlberechtigte. Der Wahlkreis mit der Nummer 23 setzt sich aus den Bezirken Bergedorf, Harburg und einem Stadtteil aus dem Bezirk Hamburg-Mitte zusammen:

Bezirk Bergedorf

Allermöhe

Altengamme

Bergedorf

Billwerder

Curslack

Kirchwerder

Lohbrügge

Moorfleet

Neuallermöhe

Neuengamme

Ochsenwerder

Reitbrook

Spadenland

Tatenberg

Bezirk Harburg

Altenwerder

Cranz

Eißendorf

Francop

Gut Moor

Harburg

Hausbruch

Heimfeld

Langenbek

Marmstorf

Moorburg

Neuenfelde

Neugraben-Fischbek

Neuland

Rönneburg

Sinstorf

Wilstorf

Vom Bezirk Hamburg-Mitte

Wilhelmsburg

Die übrigen Stadtteile aus dem Bezirk Hamburg-Mitte gehören zum gleichnamigen Wahlkreis Hamburg-Mitte.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg

2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg bei 71,3 Prozent. So haben sich damals die Erststimmen verteilt:

Metin Hakverdi (SPD): 39,3 Prozent

Uwe Schneider (CDU): 16,9 Prozent

Manuel Sarrazin (GRÜNE): 15,5 Prozent

Sonja Jacobsen (FDP): 8,5 Prozent

Olga Petersen (AfD): 8,2 Prozent

Stephan Jersch (DIE LINKE): 6,7 Prozent

Auch die Zweitstimmenanteile im Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg waren bei der SPD am größten:

SPD: 33,5 Prozent

GRÜNE: 17,8 Prozent

CDU: 16,2 Prozent

FDP: 10,0 Prozent

AfD: 8,0 Prozent

DIE LINKE: 6,3 Prozent

Sonstige: 8,2 Prozent