Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, sind rund 60 Millionen Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der vorgezogenen Wahl des Deutschen Bundestages abzugeben. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in Deutschland gemeldet sind.

Die Wahllokale stehen den Wählerinnen und Wählern von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Wer an diesem Tag nicht persönlich erscheinen kann, hatte die Möglichkeit, vorab per Briefwahl seine Stimme einzureichen. Insgesamt wird Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt, in denen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gemeinsam mit den zuständigen Behörden einen problemlosen Ablauf sicherstellen. Einer dieser Wahlkreise ist der Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel, der die Wahlkreisnummer 20 trägt. Nach der Schließung der Wahllokale werden die Stimmen ausgezählt. Anschließend finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Hamburg-Eimsbüttel: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Nach dem Ende der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wurde die Wahl des 21. Bundestages vorgezogen. Das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel finden Sie nach der Auszählung hier im Datencenter.

Hamburg-Eimsbüttel: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 20?

Der Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel deckt eine breite Masse an Menschen in Hamburg ab. Allein 2021 waren über 193.823 Personen bei der Bundestagswahl zugelassen. Diese Bezirke gehören dem Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel an:

Eidelstedt

Eimsbüttel

Harvestehude

Hoheluft-West

Lokstedt

Niendorf

Rotherbaum

Schnelsen

Stellingen

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel lag 2021 bei genau 83,0 Prozent. Bei den Erststimmen konnte sich damals der Politiker Dr. Till Benjamin Steffen von den Grünen gegen seine Konkurrenz durchsetzen. Der SPD-Politiker Niels Annen lag allerdings nur 0,2 Prozentpunkte hinter dem Grünen-Kandidaten. Das waren die restlichen Ergebnisse bei der Erststimme im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel:

Dr. Till Benjamin Steffen (GRÜNE): 29,8 Prozent

Niels Annen (SPD): 29,6 Prozent

Rüdiger Kruse (CDU): 17,2 Prozent

Carolin Hümpel (FDP): 8,1 Prozent

Zaklin Nastić (DIE LINKE): 7,1 Prozent

Marc Cremer-Thursby (AfD): 3,4 Prozent

Hinsichtlich der Zweitstimme ergab sich im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel im Jahr 2021 folgendes Wahlergebnis:

GRÜNE: 29,9 Prozent

SPD: 28,0 Prozent

CDU: 14,9 Prozent

FDP: 11,3 Prozent

DIE LINKE: 6,8 Prozent

AfD: 3,5 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent