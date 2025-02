Wahlkreis Hamburg-Mitte: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Vor der Wahl richteten viele Menschen ihre Aufmerksamkeit auf Meinungsumfragen, da diese die politische Stimmung im Land widerspiegeln können. Allerdings sind die Ergebnisse solcher Umfragen lediglich Momentaufnahmen und geben keine exakte Prognose für den Wahlausgang.

Am Wahlsonntag sind auch die Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis Hamburg-Mitte dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Ergebnisse der Abstimmung werden unmittelbar nach Abschluss der Auszählung hier in diesem Artikel veröffentlicht. Außerdem verraten wir Ihnen, welche Stadtteile zum Wahlkreis Hamburg-Mitte gehören.

Wahlergebnisse für Hamburg-Mitte: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Vor der Bundestagswahl 2025 haben alle Wahlberechtigten eine Benachrichtigung mit detaillierten Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Stimmabgabe erhalten. Wählerinnen und Wähler haben die Möglichkeit, ihre Stimme entweder persönlich im Wahllokal oder per Briefwahl abzugeben. Die Wahllokale stehen am 23. Februar 2025 von 8 bis 18 Uhr offen. Nach Abschluss der Auszählung werden die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Hamburg-Mitte hier in unserem Datencenter veröffentlicht und können dort eingesehen werden.

Hamburg-Mitte: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 18?

Der Wahlkreis Hamburg-Mitte lässt sich in die folgenden Stadtteile aus den Bezirken Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord unterteilen:

Bezirk Hamburg-Mitte

Billbrook

Billstedt

Borgfelde

Finkenwerder

HafenCity

Hamburg-Altstadt

Hammerbrook

Hamm

Horn

Insel Neuwerk

Kleiner Grasbrook

Neustadt

Rothenburgsort

St. Georg

St. Pauli

Steinwerder

Veddel

Waltershof

Alle anderen Stadtteile aus dem Bezirk Hamburg-Mitte liegen im Wahlkreis Hamburg-Bergedorf – Harburg.

Bezirk Hamburg-Nord

Barmbek-Nord

Barmbek-Süd

Dulsberg

Hohenfelde

Uhlenhorst

Die übrigen Stadtteile und Orte aus dem Bezirk Hamburg-Nord gehören zum gleichnamigen Wahlkreis Hamburg-Nord.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Mitte

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021 gab es 242.078 Wahlberechtigte im Wahlkreis Hamburg-Mitte, wovon 74,2 Prozent tatsächlich an der Wahl teilgenommen haben. Die Erststimmen im Wahlkreis Hamburg-Mitte hatten sich damals folgendermaßen verteilt:

Falko Droßmann (SPD): 33,2 Prozent

Manuel Muja (GRÜNE): 26,0 Prozent

Christoph de Vries (CDU): 13,0 Prozent

David Stoop (DIE LINKE): 9,1 Prozent

James Blum (FDP): 8,1 Prozent

Nicole Jordan (AfD): 4,9 Prozent

Bei der Zweitstimme hatte die SPD ebenfalls die meisten Stimmanteile:

SPD: 28,7 Prozent

GRÜNE: 27,9 Prozent

CDU: 11,2 Prozent

FDP: 10,5 Prozent

DIE LINKE: 8,7 Prozent

AfD: 5,1 Prozent

Sonstige: 8,0 Prozent