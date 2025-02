Wahlkreis Hamburg-Wandsbek: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach dem Ende der Ampel-Koalition wurden in Deutschland Neuwahlen angesetzt. Am 23. Februar 2025 können auch die Wahlberechtigten im Bundestagswahlkreis Hamburg-Wandsbek ihre Stimmen abgeben. Dabei haben sie – wie bei jeder Bundestagswahl – zwei Stimmen zur Verfügung.

Die Wahllokale schließen planmäßig um 18 Uhr. Bereits im Vorfeld lieferten Umfragen zur Bundestagswahl 2025 Hinweise auf mögliche Ergebnisse. Das vorläufige Wahlergebnis wird voraussichtlich noch am Wahlabend oder am Morgen des folgenden Tages veröffentlicht. Wie die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Hamburg-Wandsbek abgestimmt haben, ist nach Abschluss der Auszählung in diesem Artikel und im Datencenter einsehbar.

Wahlergebnisse für Hamburg-Wandsbek: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Sobald alle Stimmen aus dem Wahlkreis Hamburg-Wandsbek ausgezählt wurden, werden die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025 hier in unserem Datencenter veröffentlicht.

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts mindestens 59,2 Millionen Deutsche stimmberechtigt. Darunter befinden sich 30,6 Millionen Frauen und 28,6 Millionen Männer. Wählerinnen und Wähler, die am Wahltag ihre Stimme abgeben möchten, sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, darunter die Adresse des zugewiesenen Wahllokals.

Hamburg-Wandsbek: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 22?

Der Wahlkreis Hamburg-Wandsbek setzt sich ausschließlich aus Stadtteilen des Bezirks Wandsbek zusammen. Diese Stadtteile zählen bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis Hamburg-Wandsbek:

Bramfeld

Eilbek

Farmsen-Berne

Jenfeld

Marienthal

Rahlstedt

Steilshoop

Tonndorf

Volksdorf

Wandsbek

Die restlichen Stadtteile aus dem Bezirk Hamburg-Wandsbek liegen im Wahlkreis Hamburg-Nord.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Wandsbek

Aydan Özoğuz von der SPD hat bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Wandsbek die meisten Erststimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 74,5 Prozent. So haben sich die restlichen Erststimmen verteilt:

Aydan Özoğuz (SPD): 38,7 Prozent

Franziska Hoppermann (CDU): 19,2 Prozent

Daniel Grimm (GRÜNE): 15,4 Prozent

Wieland Schinnenburg (FDP): 9,1 Prozent

Dietmar Wagner (AfD): 6,7 Prozent

Johan Graßhoff (DIE LINKE): 6,2 Prozent

Auch bei den Zweitstimmen lag die SPD deutlich vor den anderen Parteien:

SPD: 34,3 Prozent

GRÜNE: 18,6 Prozent

CDU: 16,8 Prozent

FDP: 11,1 Prozent

AfD: 6,5 Prozent

DIE LINKE: 5,1 Prozent

Sonstige: 7,5 Prozent