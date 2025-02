Wahlkreis Harz: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Auch im Wahlkreis Harz (Wahlkreis 68) geben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen ab. Durch die Wahlrechtsreform 2025 könnte es erstmals vorkommen, dass kein Direktkandidat eines Wahlkreises automatisch in den Bundestag einzieht. Das bekannte System mit Erst- und Zweitstimme bleibt jedoch bestehen.

Nach der Stimmauszählung werden hier die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 68 veröffentlicht. Neben den aktuellen Zahlen finden Sie in diesem Artikel auch einen Überblick über die Städte und Gemeinden des Wahlkreises sowie einen Rückblick auf die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für den Wahlkreis Harz: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bereits im Vorfeld gaben Umfragen erste Hinweise darauf, welche Parteien und Kandidaten besonders gute Chancen haben könnten. Sobald die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Harz feststehen, erfahren Sie hier, welche Parteien und Direktkandidaten im Wahlkreis 68 die meisten Stimmen erhalten haben.

Die Wahllokale im Wahlkreis Harz (Wahlkreis 68) sind am 23. Februar 2025 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach dem Schließen der Lokale beginnt die Auszählung der Stimmen, einschließlich der Briefwahlstimmen. Beim Wahlgang sollte die Wahlbenachrichtigung mitgeführt werden, inklusive Ausweisdokument.

Harz: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 68?

Der Wahlkreis Harz (Wahlkreis 68) umfasst die Städte und Gemeinden des Landkreises Harz sowie die im Salzlandkreis gelegenen Städte Aschersleben und Seeland.

Die Gemeinden im Landkreis Harz:

Ballenstedt

Blankenburg (Harz)

Falkenstein/Harz

Halberstadt

Harzgerode

Huy

Ilsenburg (Harz)

Nordharz

Oberharz am Brocken

Osterwieck

Quedlinburg

Thale

Wernigerode

Ditfurt

Groß Quenstedt

Harsleben

Hedersleben

Schwanebeck

Selke-Aue

Wegeleben

Die dazugehörigen Städte vom Salzlandkreis:

Aschersleben

Seeland

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Harz

Bei der Bundestagswahl 2021 konnte Heike Brehmer (CDU) das Direktmandat mit 27,7 Prozent der Erststimmen gewinnen. Die SPD erhielt mit 27,2 Prozent die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,6 Prozent.

Das waren die Erststimmen-Ergebnisse:

Heike Brehmer (CDU): 27,7 Prozent

Maik Berger (SPD): 25,4 Prozent

Sören Stefanowicz (AfD): 18,2 Prozent

Karsten Lippmann (DIE LINKE): 10,5 Prozent

Denise Köcke (FDP): 7,4 Prozent

Wolfgang Strauhs (GRÜNE): 4,6 Prozent

Sonstige: 6,1 Prozent

So sahen die Wahlergebnisse bei den Zweitstimmen aus:

SPD: 27,2 Prozent

CDU: 22,3 Prozent

AfD: 18,1 Prozent

DIE LINKE: 9,3 Prozent

FDP: 9,1 Prozent

GRÜNE: 5,5 Prozent

Sonstige: 8,5 Prozent