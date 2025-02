Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

In Deutschland wird alle vier Jahre ein neuer Bundestag gewählt. Die kommende Wahl findet jedoch früher als üblich statt: Am 23. Februar 2025 sind wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben und über die künftige Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Erstmals kommt eine Wahlrechtsreform zur Anwendung, die die Anzahl der Abgeordneten verringert. Die Anzahl der Sitze im Parlament wird damit auf 630 beschränkt. Ziel dieser Änderung ist es, die Arbeitsweise des Bundestags zu straffen und Kosten zu senken.

Auch im Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg mit der Nummer 51 werden die Stimmen nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr ausgezählt. Die Ergebnisse der Wahl 2025 werden anschließend hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Helmstedt – Wolfsburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg werden nach der Stimmauszählung hier in unserem Datencenter angezeigt. Dadurch lässt sich auch nachvollziehen, ob die Umfragen zur Wahl 2025 richtig lagen.

Am 23. Februar 2025 sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich bestand vorher die Möglichkeit der Briefwahl. Die per Brief abgegebenen Stimmen werden gemeinsam mit den Urnenstimmen nach dem Schließen der Wahllokale ausgezählt.

Helmstedt – Wolfsburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 51?

Der Wahlkreis mit der Nummer 51 umfasst die kreisfreie Stadt Wolfsburg, den Landkreis Helmstedt und Teile aus dem Landkreis Gifhorn. All diese Orte und fallen bei der Bundestasgwahl 2025 unter den Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg:

Kreisfreie Stadt Wolfsburg

Almke

Alt-Wolfsburg

Barnstorf (Wolfsburg)

Brackstedt

Detmerode

Ehmen

Eichelkamp

Fallersleben

Hageberg

Hattorf (Wolfsburg)

Hehlingen

Heiligendorf

Hellwinkel

Heßlingen

Hohenstein

Kästorf

Klieversberg

Köhlerberg

Kreuzheide

Laagberg

Mörse

Neindorf

Neuhaus

Nordsteimke

Rabenberg

Reislingen

Rothenfelde

Sandkamp

Schillerteich

Schleusensiedlung

Stadtmitte

Steimker Berg

Steimker Gärten

Sülfeld

Teichbreite

Tiergartenbreite

Velstove

Vorsfelde

Warmenau

Wendschott

Westhagen

Wohltberg

Landkreis Helmstedt

Bahrdorf

Beierstedt

Büddenstedt

Danndorf

Frellstedt

Gevensleben

Grafhorst

Grasleben

Groß Twülpstedt

Helmstedt, Stadt

Ingeleben

Jerxheim

Königslutter am Elm, Stadt

Lehre

Mariental

Mariental, gemeindefreies Gebiet

Querenhorst

Rennau

Räbke

Schöningen, Stadt

Söllingen

Süpplingen

Süpplingenburg

Twieflingen

Velpke

Warberg

Wolsdorf

Vom Landkreis Gifhorn

Barwedel

Bergfeld

Bokensdorf

Brome, Flecken

Ehra-Lessien

Giebel

Jembke

Osloß

Parsau

Rühen

Tappenbeck

Tiddische

Tülau

Weyhausen

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Gifhorn liegen im Wahlkreis Gifhorn – Peine.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg lag 2021 bei 72,5 Prozent. Das Direktmandat ging damals an Falko Mohrs von der SPD. So verteilten sich die Erststimmen:

Falko Mohrs (SPD): 42,1 Prozent

Andreas Weber (CDU): 26,6 Prozent

Stephanie Scharfenberg (AfD): 9,6 Prozent

Frank Bsirske (GRÜNE): 8,8 Prozent

Kristin Krumm (FDP): 7,6 Prozent

Bernd Mex (DIE LINKE): 2,8 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen sah folgendermaßen aus:

SPD: 35,1 Prozent

CDU: 24,6 Prozent

GRÜNE: 12,0 Prozent

FDP: 10,1 Prozent

AfD: 9,5 Prozent

DIE LINKE: 2,7 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent