Wahlkreis Hof: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Ein Wahljahr voller Herausforderungen: Am 23. Februar 2025 entscheiden die Bürger über zentrale Themen wie Migration, Klimaschutz und Verteidigung. Die Wähler im Wahlkreis Hof tragen also zu einer entscheidenden Bundestagswahl bei. Wie haben sie gewählt? Nach der Auszählung gibt es die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025 in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Hof: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Für die persönliche Stimmabgabe wird die Wahlbenachrichtigung benötigt, die auch die Adresse des Wahllokals enthält. Erst- und Zweitstimmen bleiben trotz Reformen im Wahlrecht erhalten, aber die Änderungen werden zu einer Verkleinerung des Plenums führen. Es ist sogar rechnerisch möglich, dass der Erststimmen-Sieger eines Wahlkreises gar nicht in den Bundestag einziehen darf.

Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025 boten vorher schon erste Hinweise zum möglichen Wahlausgang. Wie die Wahlergebnisse im Wahlkreis Hof ausfallen, zeigt nach der Auszählung das folgende Datencenter.

Hof: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 238?

Der Wahlkreis 238 umfasst:

Kreisfreie Stadt Hof

Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Einwohnerzahlen vom 31.12.2023)

Arzberg (5094)

Bad Alexandersbad (962)

Hohenberg a.d.Eger (1438)

Höchstädt i.Fichtelgebirge (1055)

Kirchenlamitz (3144)

Marktleuthen (2878)

Marktredwitz, Große Kreisstadt (17.254)

Nagel (1720)

Röslau (2076)

Schirnding (1156)

Schönwald (3165)

Selb, Große Kreisstadt (14.727)

Thiersheim (1764)

Thierstein (1082)

Tröstau (2132)

Weißenstadt (3031)

Wunsiedel (9294)

Vom Landkreis Hof

Gemeinden Bad Steben, Berg, Döhlau, Helmbrechts, Köditz, Konradsreuth, Münchberg, Naila, Oberkotzau, Regnitzlosau, Rehau, Schwarzenbach a.Wald, Schwarzenbach a.d.Saale, Selbitz, Stammbach, Zell im Fichtelgebirge

Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch mit Feilitzsch, Gattendorf, Töpen, Trogen

Verwaltungsgemeinschaft Lichtenbergmit Issigau, Lichtenberg

Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein mit Leupoldsgrün, Schauenstein

Verwaltungsgemeinschaft Sparneck mit Sparneck, Weißdorf

Die übrige Gemeinde gehört zum Wahlkreis 237

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hof

2021 gewann Dr. Hans-Peter Friedrich, CSU, mit 41,2 % den Wahlkreis. Der trug damals noch die Nummer 239. Zweiter wurde Jörg Mathias Nürnberger von der SPD: 23,9 %. Die Wahlbeteiligung betrug 77,0 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Hans-Peter Friedrich, CSU: 41,2 %

Jörg Nürnberger, SPD: 23,9 %

Gerd Kögler, AfD: 11,8 %

Ralf Reusch, GRÜNE: 6,4 %

Thomas Schinner, FREIE WÄHLER: 5,8 %

Gabriel Wölfel, FDP: 5,2 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 33,2 %

SPD: 24,4 %

AfD: 11,7 %

GRÜNE: 7,7 %

FDP: 8,5 %

FREIE WÄHLER: 6,4 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.