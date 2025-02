Wahlkreis Homburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Wahlberechtigt sind deutsche Staatsbürger ab 18 Jahren. Das Mindestwahlalter wurde seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 schrittweise von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Im Gegensatz zur Europawahl im Juni 2024, bei der auch 16-Jährige abstimmen durften, ist bei der Bundestagswahl die Volljährigkeit erforderlich.

Für die Bundestagswahl 2025 ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt. Jeder Wahlkreis hat dabei eine eigene Nummer. Der Wahlkreis Homburg trägt die letzte Nummer, die 299. Hier in diesem Artikel können Sie alle Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis Homburg direkt nach der Stimmauszählung abrufen.

Wahlergebnisse für Homburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Tag der Bundestagswahl 2025 schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Bereits vorab gaben Umfragen zur Wahl einen ersten Einblick, wie die Ergebnisse ausfallen könnten. Das vorläufige amtliche Ergebnis wird traditionell noch am Wahlabend bekannt gegeben. Für den Wahlkreis Homburg werden die Ergebnisse nach Abschluss der Auszählung in unserem offiziellen Datencenter veröffentlicht.

Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme persönlich im Wahllokal abgeben, werden gebeten, ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Diese enthält unter anderem die Adresse des zuständigen Wahllokals. In diesem Jahr gilt zudem erstmals eine Reform des Wahlrechts.

Homburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 299?

Im südwestdeutschen Bundesland Saarland liegt der Wahlkreis mit der Nummer 299. Zum Wahlkreis Homburg gehören verschiedene Städte, Gemeinden und Ortsteile, die im Rahmen von Bundestagswahlen gemeinsam vertreten werden.

Saarpfalz-Kreis

Bexbach (Stadt)

Blieskastel (Stadt)

Gersheim

Homburg (Kreisstadt)

Kirkel

Mandelbachtal

St. Ingbert (Stadt)

Landkreis Neunkirchen

Neunkirchen

Spiesen-Elversberg

Die anderen Gemeinden aus dem Landkreis Neunkirchen liegen im Wahlkreis St. Wendel.

Regionalverband Saarbrücken

Friedrichsthal

Quierschied

Sulzbach/Saar

Auch hier liegen die übrigen Gemeinden im Wahlkreis St. Wendel und im Wahlkreis Saarbrücken.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Homburg

Im Wahlkreis Homburg betrug die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 76,5 Prozent. Die Ergebnisse der Erststimmen in diesem Wahlkreis verteilen sich wie folgt:

Esra Limbacher (SPD): 36,6 Prozent

Markus Uhl (CDU): 26,1 Prozent

Christian Wirth (AfD): 11,6 Prozent

Ralf Armbrüster (FDP): 7,9 Prozent

Florian Spaniol (DIE LINKE): 5,2 Prozent

Maria Herber (GRÜNE): 4,9 Prozent

Hier haben wir die Zweitstimmen von 2021 aus dem Wahlkreis Homburg für Sie im Überblick:

SPD: 37,2 Prozent

CDU: 22,9 Prozent

AfD: 11,5 Prozent

FDP: 11,2 Prozent

DIE LINKE: 6,6 Prozent

Sonstige: 10,5 Prozent