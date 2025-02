Wahlkreis Kassel: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 können die Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme abgeben. Entweder vorab per Briefwahl oder am 23. Februar in einem Wahllokal. Der Wahlkreis Kassel im Bundesland Hessen setzt sich zusammen aus der kreisfreien Stadt Kassel und Teilen des gleichnamigen Landkreises. Seit 1949 wurde der Wahlkreis stets von den jeweiligen Direktkandidaten der SPD gewonnen.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Kassel bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis mit der Nummer 167 gibt es hier für Sie, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir am Ende des Artikels auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 aufgelistet.

Wahlergebnisse für Kassel: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale haben am 23. Februar bis 18 Uhr geöffnet, wie es bei einer Bundestagswahl üblich ist. Mit dem vorläufigen Endergebnis darf am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages gerechnet werden. Anhand von Umfragen zur Bundestagswahl 2025 war es möglich, sich schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis zu machen. Wie die Bewohner des Wahlkreises Kassel abgestimmt haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Sollten Sie am Tag der Bundestagswahl ein Wahllokal aufsuchen wollen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auf diesem Dokument ist unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Trotz neuem Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Kassel: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 167?

Der Wahlkreis Kassel besteht, wie eingangs bereits erwähnt, aus der kreisfreien Stadt Kassel sowie einigen Städten und Gemeinden des gleichnamigen Landkreises. Welche Orte damit genau zum Wahlkreis gehören, zeigt die folgende Übersicht:

Kreisfreie Stadt Kassel:

Mitte

Südstadt

Vorderer Westen

Wehlheiden

Bad Wilhelmshöhe

Brasselsberg

Süsterfeld-Helleböhn

Harleshausen

Kirchditmold

Rothenditmold

Nord-Holland

Philippinenhof-Warteberg

Fasanenhof

Wesertor

Wolfsanger-Hasenhecke

Bettenhausen

Forstfeld

Waldau

Niederzwehren

Oberzwehren

Nordshausen

Jungfernkopf

Unterneustadt

Landkreis Kassel:

Ahnatal

Espenau

Fuldabrück

Fuldatal

Helsa

Kaufungen

Lohfelden

Nieste

Niestetal

Söhrewald

Vellmar

Die übrigen Gemeinden des Landkreises Kassel gehören zum Wahlkreis 166 Waldeck.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kassel

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Kassel mit 36,1 Prozent an Timon Gremmels von der SPD. Dieser verzichtete allerdings auf das Mandat. Der Direktkandidat der CDU, Michael Aufenanger, war der Erstunterlegene mit 20,4 Prozent der Stimmen. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag damals bei 74,5 Prozent - von 218.474 Wahlberechtigten machten 162.809 von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 36,1 Prozent

CDU: 20,4 Prozent

GRÜNE: 17,3 Prozent

FDP: 8,1 Prozent

AfD: 7,1 Prozent

DIE LINKE: 5,8 Prozent

Sonstige: 5,3 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 167:

SPD: 32,2 Prozent

GRÜNE: 18,9 Prozent

CDU: 17,5 Prozent

FDP: 10,2 Prozent

AfD: 7,5 Prozent

DIE LINKE: 6,5 Prozent

Sonstige: 7,1 Prozent