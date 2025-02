Wahlkreis Kleve: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar findet die vorgezogene Bundestagswahl 2025 statt. Wahlberechtigte können entweder vorab per Briefwahl oder am entsprechenden Tag in einem Wahllokal abstimmen. Dies betrifft selbstverständlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Kleve. Der Bundestagswahl mit der Nummer 111 befindet sich in Nordrhein-Westfalen und trug von 1949 bis 1965 den Namen Geldern – Kleve. Bisher konnte die CDU bei allen Bundestagswahlen das Direktmandat in besagtem Wahlkreis gewinnen.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Kleve bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 111 gibt es hier in diesem Artikel, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Kleve: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen bei einer Bundestagswahl um Punkt 18 Uhr. Vor den ersten Hochrechnungen zeichneten Umfragen zur Bundestagswahl 2025 bereits ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Das vorläufige Endergebnis dürfte aller Voraussicht nach am späten Wahlabend oder am frühen Morgen des darauffolgenden Tages feststehen. An wen die Menschen im Wahlkreis Kleve ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung unserem Datencenter entnehmen.

Wenn Sie am 23. Februar den Gang ins Wahllokal antreten möchten, sollten Sie nach Möglichkeit Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auf diesem Dokument ist nämlich unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Allerdings können Sie auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen gehen. Überdies besteht die Option, das Wahllokal zu wechseln. Auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie außerdem weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Kleve: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 111?

Wie eingangs bereits erwähnt, umfasst der Wahlkreis 111 den gesamten Kreis Kleve, der am unteren Niederrhein liegt und zum Regierungsbezirk Düsseldorf gehört. Sitz des Kreises ist aber die Stadt Kleve. Welche Städte und Gemeinden damit genau zum Gebiet des Wahlkreises zählt, zeigt die folgende Übersicht:

Kreis Kleve:

Bedburg-Hau

Emmerich am Rhein

Geldern

Goch

Issum

Kalkar

Kerken

Kevelaer

Kleve

Kranenburg

Rees

Rheurdt

Straelen

Uedem

Wachtendonk

Weeze

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kleve

Bei der Bundestagswahl 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Kleve mit 37,6 Prozent an Stefan Rouenhoff von der CDU. Erstunterlegen war damals Bodo Wißen von der SPD mit 28,4 Prozent der Stimmen. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag bei 75,9 Prozent – von 225.463 Wahlberechtigten machten insgesamt 171.093 Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Hier die damalige Verteilung der Erststimmen im Überblick:

CDU: 37,6 Prozent

SPD: 28,4 Prozent

FDP: 8,7 Prozent

AfD: 5,8 Prozent

GRÜNE: 13,9 Prozent

DIE LINKE: 2,5 Prozent

Sonstige: 3,1 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 111:

CDU: 32,3 Prozent

SPD: 28,2 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

AfD: 5,7 Prozent

GRÜNE: 13,9 Prozent

DIE LINKE: 2,8 Prozent

Sonstige: 5,7 Prozent