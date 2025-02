Wahlkreis Koblenz: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt. Auch Wahlberechtigte im Wahlkreis Koblenz haben die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Die Ergebnisse des Wahlkreises bekommen Sie nach der Auszählung in diesem Artikel. Die Zahlen der Bundestagswahl 2021 finden Sie am Schluss des Beitrags, um einen Vergleich ziehen zu können.

Wahlergebnisse für Koblenz: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch im reformierten Wahlrecht haben die Wähler jeweils zwei Stimmen. Was sich dagegen ändert, ist die Zahl der Abgeordneten – das Parlament wird kleiner. Beim Wählen benötigen die Stimmberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung, die ihnen auch die Anschrift ihres Wahllokals verrät. Umfragen gaben vor den Hochrechnungen erste Anhaltspunkte über den Ausgang der Wahl.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Koblenz finden Sie nach der Auszählung in diesem Artikel.

Koblenz: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 198?

Der Wahlkreis 198 umfasst:

Kreisfreie Stadt Koblenz

Vom Landkreis Mayen-Koblenz:

Verrbandsfreie Gemeinde Bendorf mit Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löf, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Rhens, Spay, Waldesch, Winningen, Wolken

Verbandsgemeinde Vallendar mit Bassenheim, Kaltenengers, Kettig, Mülheim-Kärlich, Sankt Sebastian, Urmitz, Weißenthurm

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 197.

Vom Rhein-Lahn-Kreis:

Verbandsfreie Gemeinde Lahnstein

Verbandsgemeinde Loreley mit Auel, Bornich, Braubach, Dachsenhausen, Dahlheim, Dörscheid, Filsen, Kamp-Bornhofen, Kaub, Kestert, Lierschied, Lykershausen, Nochern, Osterspai, Patersberg, Prath, Reichenberg, Reitzenhain, Loreleystadt Sankt Goarshausen, Sauerthal, Weisel, Weyer

Von der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau die Gemeinden Arzbach, Bad Ems, Becheln, Dausenau, Fachbach, Frücht, Kemmenau, Miellen, Nievern

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis. 203.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Koblenz

2021 gewann Josef Oster (CDU) mit 31,7 % den Wahlkreis. Der trug bei der Bundestagswahl von 2021 die Ordnungszahl 199. Zweiter wurde Dr. Thorsten Rudolph von der SPD mit 29,9 %. Die Wahlbeteiligung betrug 76,2 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Josef Oster, CDU: 31,7 %

Thorsten Rudolph , SPD: 29,9 %

Lena Etzkorn, GRÜNE: 12,4 %

Markus Wieseler, FDP: 7,7 %

Carsten Dittmann, AfD: 6,7 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

SPD: 29,3 %

CDU: 26,0 %

GRÜNE: 14,4 %

FDP: 11,2 %

AfD: 7,1 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.