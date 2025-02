Wahlkreis Köln II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. Auch die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Köln II (Wahlkreis 93) entscheiden an diesem Tag über die zukünftige Zusammensetzung des Bundestages. Der Wahlkreis umfasst den südwestlichen Teil der Stadt Köln und setzt sich aus den Stadtteilen Altstadt-Süd und Neustadt-Süd (Stadtbezirk 1) sowie den gesamten Stadtbezirken Rodenkirchen (Bezirk 2) und Lindenthal (Bezirk 3) zusammen. Dieser Wahlkreis gehörte in der Vergangenheit zu denen mit einer besonders hohen Wahlbeteiligung – bei der Bundestagswahl 2021 lag sie bei 84,5 Prozent.

Welche Partei wird 2025 die meisten Stimmen erhalten? Welcher Direktkandidat landet vorn? Nach der Stimmauszählung finden Sie hier die aktuellen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Köln II. Außerdem gibt es zum Vergleich einen Überblick zu den Ergebnissen der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Köln II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 sind die Wahllokale im Wahlkreis Köln II bis 18 Uhr geöffnet. Wer seine Stimme nicht vor Ort abgeben kann oder möchte, hatte bereits im Vorfeld die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen. Sobald die Wahllokale schließen, beginnt die Stimmauszählung. Im folgenden Datencenter gibt es nach der Auszählung die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Köln II.

Köln II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 93?

Der Wahlkreis umfasst folgende Stadtteile der kreisfreien Stadt Köln:

Altstadt-Süd

Neustadt-Süd

Rodenkirchen

Lindenthal

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Köln II

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) das Direktmandat mit 34,6 Prozent der Erststimmen. Die CDU, vertreten durch Sandra von Möller, erreichte 25 Prozent der Erststimmen, während die SPD mit 19,7 Prozent auf Platz drei landete.

Das waren die Erststimmen-Ergebnisse aus dem Jahr 2021:

Sven Lehmann (GRÜNE): 34,6 Prozent

Sandra von Möller (CDU): 25,0 Prozent

Marion Sollbach (SPD): 19,7 Prozent

Joachim Krämer (FDP): 8,3 Prozent

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): 4,3 Prozent

Luca Leitterstorf (AfD): 2,7 Prozent

Sonstige: 5,4 Prozent

So sahen 2021 die Zweitstimmen-Ergebnisse aus:

GRÜNE: 31,9 Prozent

SPD: 21,1 Prozent

CDU: 20,5 Prozent

FDP: 13,0 Prozent

DIE LINKE: 5,1 Prozent

AfD: 2,9 Prozent

Sonstige: 5,5 Prozent