Wahlkreis Kreuznach: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Deutschland entscheidet: Am 23. Februar 2025 findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Kreuznach tragen zum Ergebnis bei. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel. Vergleichszahlen zur Bundestagswahl 2021 finden Sie am Ende dieses Beitrags.

Wahlergebnisse für Kreuznach: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach der Reform des Wahlrechts haben die Wähler zwei Stimmen. Es ging den Gesetzgebern tatsächlich in erster Linie darum, das Plenum nicht weiter aufzublähen – Deutschland hat ohnehin schon eines der größten Parlamente der Welt. Stimmberechtigte Bürger und Bürgerinnen müssen beim Wählen im Wahllokal ihre Wahlbenachrichtigung vorlegen, die im Übrigen auch die Anschrift des richtigen Wahllokals verrät. Erste Hinweise auf den Wahlausgang lieferten Umfragen bereits vor den Hochrechnungen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Kreuznach stellen wir nach der Auszählung der Stimmen hier in unserem Datencenter bereit.

Kreuznach: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 200?

Der Wahlkreis 200 umfasst:

Landkreis Bad Kreuznach

Abtweiler

Allenfeld

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Sobernheim

Bärenbach

Becherbach

Becherbach bei Kirn

Biebelsheim

Boos

Bockenau

Braunweiler

Breitenheim

Bretzenheim

Bruschied

Burgsponheim

Callbach

Dalberg

Daxweiler

Desloch

Dörrebach

Dorsheim

Duchroth

Eckenroth

Feilbingert

Frei-Laubersheim

Fürfeld

Gebroth

Guldental

Hackenheim

Hallgarten

Hargesheim

Hahnenbach

Heimweiler

Heinzenberg

Hergenfeld

Hochstätten

Hochstetten-Dhaun

Horbach

Hüffelsheim

Hünfelhausen

Ippenschied

Jeckenbach

Kellenbach

Kirn

Königsau

Lauschied

Langenlonsheim

Langenthal

Löllbach

Mandel

Martinstein

Meckenbach

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Müllenbach

Niederhausen

Oberhausen an der Nahe

Oberhausen bei Kirn

Oberstreit

Otzweiler

Pfaffen-Schwabenheim

Pleitersheim

Quettelbach

Raumbach

Rehbach

Rehborn

Reiffelbach

Rüdesheim

Roxheim

Sankt Katharinen

Schneppenbach

Schmittweiler

Sponheim

Sommerloch

Spabrücken

Stromberg

Tiefenthal

Volxheim

Waldböckelheim

Wallhausen

Weiler bei Monzingen

Weinsheim

Winterbach

Winterburg

Landkreis Birkenfeld

Abentheuer

Allenbach

Asbach

Achtelsbach

Baumholder

Bergen

Berglangenbach

Berschweiler bei Baumholder

Berschweiler bei Kirn

Birkenfeld

Börfink

Brücken

Breitenthal

Bruchweiler

Bundenbach

Dickesbach

Dienstweiler

Eckersweiler

Elchweiler

Ellenberg

Ellweiler

Fohren-Linden

Fischbach

Frauenberg

Gerach

Gimbweiler

Gösenroth

Griebelschied

Hahnweiler

Hattgenstein

Heimbach

Hellertshausen

Hettenrodt

Hottenbach

Hausen

Hoppstädten-Weiersbach

Idar-Oberstein

Kempfeld

Kirschweiler

Krummenau

Leitzweiler

Leisel

Mackenrodt

Mettweiler

Mittelreidenbach

Meckenbach

Mörschied

Niederbrombach

Niederhambach

Niederhosenbach

Niederwörresbach

Oberbrombach

Oberhambach

Oberhosenbach

Oberkirn

Oberreidenbach

Oberwörresbach

Reichenbach

Rhaunen

Ruschberg

Rückweiler

Rimsberg

Rinzenberg

Rötsweiler-Nockenthal

Schmißberg

Schwollen

Sensweiler

Sien

Sienhachenbach

Sonnschied

Stipshausen

Sulzbach

Veitsrodt

Vollmersbach

Weiden

Weitersbach

Wickenrodt

Wirschweiler

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kreuznach

2021 gewann Dr. Joe Weingarten, SPD, mit 33,0 % den Wahlkreis. Der trug bei der Bundestagswahl von 2021 die Ordnungszahl 201. Auf Platz 2 landete Julia Klöckner (CDU) mit 29,1 %. Die Wahlbeteiligung betrug 75,7 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Joe Weingarten (SPD) - 33,0 %

Julia Klöckner (CDU) - 29,1 %

Nicole Höchst (AfD) - 9,5 %

Christoph Benze (GRÜNE) - 7,3 %

Marvin Griesbach (FDP) - 7,2 %

Rouven Hebel (FREIE WÄHLER) - 5,6 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

SPD - 32,4 %

CDU - 24,5 %

FDP - 11,5 %

AfD - 9,9 %

GRÜNE - 9,4 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.