Wahlkreis Leipzig I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Alle vier Jahre findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Im Jahr 2025 wurde diese vorgezogen. Bereits am 23. Februar wird der Weg zum Wahllokal angetreten. Grund dafür ist, dass Olaf Scholz nach dem Ampel-Aus die Vertrauensfrage gestellt hat und wie erwartet keine Mehrheit bekam. Der Termin für die Neuwahlen stand schon im November 2024 fest.

Wie haben die Einwohnerinnen und Einwohner im Wahlkreis Leipzig I gewählt? Dies erfahren Sie hier. Sobald alle Stimmen des Wahlkreises 151 ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel. Zudem finden Sie am Ende des Artikels den Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Bundestagswahl aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Leipzig I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach dem neuen Wahlrecht werden eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben. Am 23. Februar 2025 müssen Sie dann bis 18 Uhr gewählt haben, weil dann die Wahllokale schließen. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Leipzig 1 finden Sie nach der Auszählung hier im Datencenter.

Wenn Sie am 23. Februar 2025 vor Ort wählen wollen, müssen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mit ins Wahllokal bringen. Die Adresse des Wahllokals finden Sie auf der Benachrichtigung. Zudem gilt die Wahlbenachrichtigung als Identifikation und Nachweis dafür, dass Sie wahlberechtigt sind. Bringen Sie diese also unbedingt am Wahltag mit.

Leipzig I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 151?

Der Wahlkreis 151 besteht aus einigen Bezirken der kreisfreien Stadt Leipzig. Welche Bezirke das genau sind, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Alt-West

Nord

Nordost

Nordwest

Ost

Die übrigen Stadtbezirke liegen im Wahlkreis Leipzig II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Leipzig I

Die Wahlbeteiligung in Leipzig I lag im Jahr 2021 bei 74,8 Prozent. Davon gingen die meisten Erststimmen mit 20,5 Prozent an Jens Lehmann von der CDU. Die restliche Verteilung der Erststimme sah 2021 wie folgt aus:

Jens Lehmann (CDU): 20,5 Prozent

Holger Mann (SPD): 20,2 Prozent

Christoph Neumann (AfD): 15,9 Prozent

Nina Sophie Treu (DIE LINKE): 15,3 Prozent

Marie Rose Müser (GRÜNE): 11,9 Prozent

René Hobusch (FDP): 8,1 Prozent

Katharina Christina Subat (Die PARTEI): 2,6 Prozent

Thomas Weidinger (Freie Wähler): 2,0 Prozent

Kerry Charles Cherki (Die Basis): 1,4 Prozent

Ronald Härtlein (Einzelbewerber): 0,6 Prozent

Kristina Weidner (Die Humanisten): 0,5 Prozent

Ralf Detlef Kohl (Einzelbewerber): 0,4 Prozent

Rahel Wehemeyer-Blum (ÖDP): 0,3 Prozent

Gudrun Kimmerle (MLPD): 0,2 Prozent

Karl-Heinz Hummitzsch (Einzelbewerber): 0,1 Prozent

Martin Bayer (Einzelbewerber): 0,0 Prozent

So sah 2021 die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 151 aus:

SPD: 20,9 Prozent

AfD: 15,6 Prozent

GRÜNE: 15,5 Prozent

CDU: 15 Prozent

LINKE: 12,5 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

Sonstige: 9,9 Prozent