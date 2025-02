Wahlkreis Leverkusen – Köln IV: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar findet die vorgezogene Bundestagswahl 2025 statt. Wer wahlberechtigt ist und von seinem Stimmrecht Gebrauch machen möchte, konnte entweder vorab per Briefwahl oder am entsprechenden Termin in einem Wahllokal abstimmen. Diese Regeln gelten in der gesamten Bundesrepublik, also auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Leverkusen – Köln IV. Der Bundestagswahlkreis mit der Nummer 100 existiert in seiner heutigen Form erst seit der Bundestagswahl 2002. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 zählte er insgesamt 209.102 Wahlberechtigte.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Leverkusen – Köln IV bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 100 finden Sie hier bei uns, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zusätzlich haben wir am Ende des Artikels zum Vergleich die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Leverkusen – Köln IV: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei einer Bundestagswahl haben die Wahllokale in der Regel bis 18 Uhr geöffnet. Sie können sich bereits vor den ersten Hochrechnungen anhand von Umfragen zur Bundestagswahl 2025 ein Bild vom möglichen Wahlergebnis machen. Das vorläufige Endergebnis steht entweder schon am späten Wahlabend oder am frühen Morgen des Folgetages fest. An wen die Bewohner des Wahlkreises Leverkusen – Köln IV ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Falls Sie vorhaben, am 23. Februar Ihre Stimme in einem Wahllokal abzugeben, sollten Sie daran denken, Ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Auf diesem Dokument ist unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl darf im Übrigen weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben werden.

Leverkusen – Köln IV: Was gehört bei der Bundestagswahl zum Wahlkreis 100?

Der Wahlkreis 100 umfasst, wie eingangs bereits erwähnt, die gesamte kreisfreie Stadt Leverkusen. Aber auch ein Teil der Metropole Köln gehört zum Gebiet des Wahlkreises Leverkusen – Köln IV, genauer gesagt der Stadtbezirk 9 Mülheim. Welche Stadtteile somit genau zum Wahlkreis zählen, zeigt die folgende Übersicht:

Kreisfreie Stadt Leverkusen:

Wiesdorf

Manfort

Rheindorf

Hitdorf

Opladen

Küppersteg

Bürrig

Quettingen

Bergisch Neukirchen

Schlebusch

Steinbüchel

Lützenkirchen

Alkenrath

Kreisfreie Stadt Köln:

Buchforst

Buchheim

Dellbrück

Dünnwald

Flittard

Höhenhaus

Holweide

Mülheim

Stammheim

Die übrigen Kölner Stadtbezirke verteilen sich auf die Wahlkreise 92 Köln I, 93 Köln II und 94 Köln III.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Leverkusen – Köln IV

Im Jahr 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Leverkusen – Köln IV mit 45,6 Prozent an Dr. Karl Wilhelm Lauterbach von der SPD. Erstunterlegen war Serap Güler von der CDU mit 20,4 Prozent der Stimmen. Von 209.102 Wahlberechtigten nahmen insgesamt 154.163 Menschen an der Wahl teil, damit lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 73,7 Prozent. Hier einmal die damalige Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 45,6 Prozent

CDU: 20,4 Prozent

GRÜNE: 11,3 Prozent

FDP: 7,2 Prozent

AfD: 7,1 Prozent

DIE LINKE: 3,7 Prozent

Sonstige: 4,7

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 100:

SPD: 29,1 Prozent

CDU: 21,7 Prozent

GRÜNE: 19,2 Prozent

FDP: 10,4 Prozent

AfD: 7,2 Prozent

DIE LINKE: 4,8 Prozent

Sonstige: 7,6 Prozent