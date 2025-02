Wahlkreis Märkischer Kreis II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 am 23. Februar können die Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme abgeben. Der Wahlkreis Märkischer Kreis II wurde zur Bundestagswahl 1980 neu gebildet. 22 Jahre später, anlässlich der Bundestagswahl 2002, wurden dann erhebliche Veränderungen am Zuschnitt des Wahlkreises vorgenommen. Im Jahr 2021 zählte der Märkische Kreis II insgesamt 195.816 Wahlberechtigte.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Märkischer Kreis II bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 149 finden Sie hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Märkischer Kreis II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Wer bei der Bundestagswahl 2025 von seinem Stimmrecht Gebrauch machen möchte, kann dies entweder per Briefwahl oder am 23. Februar in einem Wahllokal tun. Die Wahllokale haben bei einer Bundestagswahl bis 18 Uhr geöffnet. Das vorläufige Ergebnis dürfte am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages feststehen. Anhand von Umfragen zur Bundestagswahl 2025 ist es möglich, sich schon vorab ein Bild vom möglichen Wahlergebnis zu machen. Wie die Bewohner des Wahlkreises Märkischer Kreis II abgestimmt haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Beim Gang ins Wahllokal sollten Sie daran denken, Ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Auf diesem Dokument ist unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Übrigens: Auch nach dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Märkischer Kreis II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 149?

Der Wahlkreis 149 umfasst den nordöstlichen Teil des Märkischen Kreises. Welche Orte damit genau zum Wahlkreis gehören, zeigt Ihnen die folgende Übersicht:

Märkischer Kreis II:

Altena

Balve

Hemer

Iserlohn

Menden (Sauerland)

Nachrodt-Wiblingwerde

Neuenrade

Plettenberg

Werdohl

Die übrigen Gemeinden des Märkischen Kreises zählen zum Wahlkreis 148 Olpe – Märkischer Kreis I.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Märkischer Kreis II

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Märkischer Kreis II mit 33,6 Prozent an Paul Ziemiak von der CDU. Erstunterlegen war die damalige Direktkandidatin der SPD, Bettina Lugk, mit 30,4 Prozent. Insgesamt 143.689 Menschen gaben ihre Stimme ab, damit lag die Wahlbeteiligung bei 73,4 Prozent. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

CDU: 33,6 Prozent

SPD: 30,4 Prozent

AfD: 9,1 Prozent

GRÜNE: 9,0 Prozent

FDP: 8,9 Prozent

DIE LINKE: 3,3 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 149:

SPD: 29,6 Prozent

CDU: 28,3 Prozent

FDP: 12,0 Prozent

GRÜNE: 10,4 Prozent

AfD: 9,2 Prozent

DIE LINKE: 3,4 Prozent

Sonstige: 7,1 Prozent