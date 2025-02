Wahlkreis Mansfeld: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Mansfeld (Wahlkreis 73) mit, wie sich der nächste Bundestag zusammensetzt. Die Wahlkreise in Sachsen-Anhalt wurden neu zugeschnitten. Dabei wechselte etwa die Stadt Merseburg in den Wahlkreis Burgenland – Saalekreis.

Nach der Stimmauszählung finden Sie hier die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 73. Auch die Ergebnisse von 2021 sind im Artikel zu finden, um einen direkten Vergleich ziehen zu können.

Wahlergebnisse für Mansfeld: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Direkt danach beginnt die Auszählung der Stimmen inklusive der Briefwahlstimmen. Dann zeigt sich, ob die Umfragen zur Bundestagswahl 2025 richtig lagen. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Mansfeld finden Sie nach der Auszählung in diesem Artikel.

Mansfeld: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 73?

Der Wahlkreis Mansfeld (Wahlkreis 73) umfasst den Landkreis Mansfeld-Südharz, Gemeinden aus dem Saalekreis und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Im Folgenden sind alle Städte und Gemeinden des Wahlkreises zu finden:

Landkreis Mansfeld-Südharz:

Allstedt

Arnstein

Gerbstedt

Hettstedt

Lutherstadt Eisleben

Mansfeld

Sangerhausen

Seegebiet Mansfelder Land

Südharz

Berga

Brücken-Hackpfüffel

Edersleben

Kelbra (Kyffhäuser)

Wallhausen

Ahlsdorf

Benndorf

Blankenheim

Bornstedt

Helbra

Hergisdorf

Klostermansfeld

Wimmelburg

Landkreis Anhalt-Bitterfeld:

Aken (Elbe)

Köthen (Anhalt)

Osternienburger Land

Südliches Anhalt

Saalekreis:

Bad Lauchstädt

Mücheln (Geiseltal)

Querfurt

Salzatal

Teutschenthal

Wettin-Löbejün

Verbandsgemeinde Weida-Land (Saalekreis):

Barnstädt

Farnstädt

Nemsdorf-Göhrendorf

Obhausen

Schraplau

Steigra

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mansfeld

Bei der Bundestagswahl 2021 konnte Robert Farle von der AfD mit 25,1 Prozent der Erststimmen das Direktmandat gewinnen. Die SPD erhielt mit 24,4 Prozent die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis.

Hier ist die genaue Übersicht über die Erststimmen-Ergebnisse von 2021:

Robert Farle (AfD): 25,1 Prozent

Torsten Schweiger (CDU): 24,9 Prozent

Katrin Budde (SPD): 23,6 Prozent

Daniel Feuerberg (DIE LINKE): 10,0 Prozent

Ingo Bodtke (FDP): 8,4 Prozent

Mika-Sören Erdmann (GRÜNE): 2,9 Prozent

Sonstige: 5,1 Prozent

Das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse:

SPD: 24,4 Prozent

AfD: 23,9 Prozent

CDU: 21,6 Prozent

DIE LINKE: 8,9 Prozent

FDP: 9,7 Prozent

GRÜNE: 3,7 Prozent

Sonstige: 7,8 Prozent