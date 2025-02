Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 sind Millionen Wahlberechtigte in Deutschland dazu aufgerufen, über die neue Zusammensetzung des Bundestages zu entscheiden. Auch im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II in Mecklenburg-Vorpommern findet die Stimmabgabe statt.

Nach dem Schließen der Wahllokale beginnt die Auszählung der Stimmen, deren Ergebnisse anschließend veröffentlicht werden. Bereits im Vorfeld lieferten Umfragen zur Wahl Einschätzungen zum möglichen Wahlausgang. Hier in diesem Artikel lesen Sie nicht nur alle Ergebnisse zur Bundestagswahl, sondern auch alle anderen wichtigen Infos zum Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II.

Wahlergebnisse für Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Sobald die Stimmen der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II (Wahlkreis 16) vollständig ausgezählt sind, werden die Ergebnisse veröffentlicht. Dabei werden sowohl die Erststimmen, mit denen die Direktkandidaten gewählt werden, als auch die Zweitstimmen berücksichtigt, die über die Sitzverteilung der Parteien im Bundestag entscheiden. Die offiziellen Zahlen werden von den zuständigen Behörden nach Abschluss der Auswertung bekannt gegeben. Die Ergebnisse für den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II sind dann hier in unserem Datencenter abrufbar.

Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 16?

Der Wahlkreis 16 setzt sich zum einen aus Teilen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und zum anderen aus Gebieten des Landkreises Vorpommern-Greifswald zusammen.

Vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Feldberger Seenlandschaft

Neubrandenburg

Amt Friedland

Datzetal

Friedland

Galenbeck

Amt Neverin

Beseritz

Blankenhof

Brunn

Neddemin

Neuenkirchen

Neverin

Sponholz

Staven

Trollenhagen

Woggersin

Wulkenzin

Zirzow

Amt Stargarder Land

Burg Stargard

Cölpin

Groß Nemerow

Holldorf

Lindetal

Pragsdorf

Amt Woldegk

Groß Miltzow

Kublank

Neetzka

Schönbeck

Schönhausen

Voigtsdorf

Woldegk

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehören zum Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III.

Vom Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam

Heringsdorf

Pasewalk

Strasburg (Uckermark)

Ueckermünde

Amt Am Peenestrom

Buggenhagen

Krummin

Lassan

Lütow

Sauzin

Wolgast

Zemitz

Amt Am Stettiner Haff

Ahlbeck

Altwarp

Eggesin

Grambin

Hintersee

Leopoldshagen

Liepgarten

Luckow

Lübs

Meiersberg

Mönkebude

Vogelsang-Warsin

Amt Anklam-Land

Bargischow

Blesewitz

Boldekow

Bugewitz

Butzow

Ducherow

Iven

Krien

Krusenfelde

Medow

NeetzowLiepen

Neu Kosenow

Neuenkirchen

Postlow

Rossin

Sarnow

Spantekow

Stolpe an der Peene

Amt Jarmen-Tutow

Alt Tellin

Bentzin

Daberkow

Jarmen

Kruckow

Tutow

Völschow

Amt Lubmin

Brünzow

Hanshagen

Katzow

Kemnitz

Kröslin

Loissin

Lubmin

Neu Boltenhagen

Rubenow

Wusterhusen

Amt Löcknitz-Penkun

Bergholz

Blankensee

Boock

Glasow

Grambow

Krackow

Löcknitz

Nadrensee

Penkun

Plöwen

Ramin

Rossow

Rothenklempenow

Amt Peenetal/Loitz

Görmin

Loitz

Sassen-Trantow

Amt Torgelow-Ferdinandshof

Altwigshagen

Ferdinandshof

Hammer a.d. Uecker

Heinrichswalde

Rothemühl

Torgelow

Wilhelmsburg

Amt Uecker-Randow-Tal

Brietzig

Fahrenwalde

Groß Luckow

Jatznick

Koblentz

Krugsdorf

Nieden

Papendorf

Polzow

Rollwitz

Schönwalde

Viereck

Zerrenthin

Amt Usedom-Nord

Karlshagen

Mölschow

Peenemünde

Trassenheide

Zinnowitz

Amt Usedom-Süd

Benz

Dargen

Garz

Kamminke

Korswandt

Koserow

Loddin

Mellenthin

Pudagla

Rankwitz

Stolpe auf Usedom

Ückeritz

Usedom

Zempin

Zirchow

Amt Züssow

Bandelin

Gribow

Groß Kiesow

Groß Polzin

Gützkow

Karlsburg

Klein Bünzow

Murchin

Rubkow

Schmatzin

Wrangelsburg

Ziethen

Züssow

Alle anderen Gemeinden aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald zählen bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II

Im Jahr 2021 waren 221.421 Personen im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II zur Wahl zugelassen. 154.240 von ihnen haben an der Bundestagswahl 2021 teilgenommen. Das waren damals die Ergebnisse bei den Erststimmen:

Erik von Malottki (SPD): 24,8 Prozent

Enrico Komning (AfD): 24,3 Prozent

Philipp Amthor (CDU): 20,7 Prozent

Toni Jaschinski (DIE LINKE): 10,8 Prozent

Christian Bartelt (FDP): 7,4 Prozent

Katharina Horn (GRÜNE): 4,1 Prozent

Und so verteilten sich die Zweitstimmen:

SPD: 26,7 Prozent

AfD: 23,2 Prozent

CDU: 19,0 Prozent

DIE LINKE: 10,2 Prozent

FDP: 7,6 Prozent

GRÜNE: 4,4 Prozent

Sonstige: 8,9 Prozent