Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl 2025 findet früher als ursprünglich geplant statt: Statt im Herbst wird bereits am 23. Februar gewählt. Hintergrund dieser Entscheidung ist das Scheitern der Ampel-Regierung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind in diesem Jahr rund 59,2 Millionen Menschen in Deutschland wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag seit 1998 jedoch nie über 80 Prozent.

Ein besonderes Augenmerk bei der Bundestagswahl 2025 liegt auch auf dem Wahlkreis 17, der Teile der Regionen Mecklenburgische Seenplatte und Landkreis Rostock umfasst. In diesem Artikel werden die Wahlergebnisse des Wahlkreises präsentiert, sobald die Stimmen vollständig ausgezählt sind.

Wahlergebnisse für Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach dem neuen Wahlrecht erhalten alle Wählerinnen und Wähler weiterhin sowohl eine Erst- als auch eine Zweitstimme. Unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die Auszählung. Ergebnisse darüber, welche Kandidaten und Parteien im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III unterstützt wurden, sind in unserem Datencenter direkt nach der offiziellen Stimmauszählung verfügbar.

Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 17?

Allen 299 deutschen Wahlkreisen wurde eine Nummer zugeteilt. Der Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III hat die Nummer 17. Diese Regionen und Orte sind dem Wahlkreis 17 untergliedert:

Vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Dargun

Demmin

Neustrelitz

Waren (Müritz)

Amt Demmin-Land

Beggerow

Borrentin

Hohenbollentin

Hohenmocker

Kentzlin

Kletzin

Lindenberg

Meesiger

Nossendorf

Sarow

Schönfeld

Siedenbrünzow

Sommersdorf

Utzedel

Verchen

Warrenzin

Amt Malchin am Kummerower See

Basedow

Faulenrost

Gielow

Kummerow

Malchin

Neukalen

Amt Malchow

Alt Schwerin

Fünfseen

Göhren-Lebbin

Malchow

Nossentiner Hütte

Penkow

Silz

Walow

Zislow

Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte

Mirow

Priepert

Wesenberg

Wustrow

Amt Neustrelitz-Land

Blankensee

Blumenholz

Carpin

Godendorf

Grünow

Hohenzieritz

Klein Vielen

Kratzeburg

Möllenbeck

Userin

Wokuhl-Dabelow

Amt Penzliner Land

Ankershagen

Kuckssee

Möllenhagen

Penzlin

Amt Röbel-Müritz

Altenhof

Bollewick

Buchholz

Bütow

Eldetal

Fincken

Gotthun

Groß Kelle

Kieve

Lärz

Leizen

Melz

Priborn

Rechlin

Röbel/Müritz

Schwarz

Sietow

Stuer

Südmüritz

Amt Seenlandschaft Waren

Grabowhöfe

Groß Plasten

Hohen Wangelin

Jabel

Kargow

Klink

Klocksin

Moltzow

Peenehagen

Schloen-Dratow

Torgelow am See

Vollrathsruhe

Amt Stavenhagen

Bredenfelde

Briggow

Grammentin

Gülzow

Ivenack

Jürgenstorf

Kittendorf

Knorrendorf

Mölln

Ritzerow

Rosenow

Stavenhagen

Zettemin

Amt Treptower Tollensewinkel

Altenhagen

Altentreptow

Bartow

Breesen

Breest

Burow

Gnevkow

Golchen

Grapzow

Grischow

Groß Teetzleben

Gült

Kriesow

Pripsleben

Röckwitz

Siedenbollentin

Tützpatz

Werder

Wildberg

Wolde

Die anderen Gemeinden aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehören zum Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II.

Vom Landkreis Rostock

Güstrow

Teterow

Amt Bützow-Land

Baumgarten

Bernitt

Bützow

Dreetz

Jürgenshagen

Klein Belitz

Penzin

Rühn

Steinhagen

Tarnow

Warnow

Zepelin

Amt Gnoien

Altkalen

Behren-Lübchin

Finkenthal

Gnoien

Walkendorf

Amt Güstrow-Land

Glasewitz

Groß Schwiesow

Gülzow-Prüzen

Gutow

Klein Upahl

Kuhs

Lohmen

Lüssow

Mistorf

Mühl Rosin

Plaaz

Reimershagen

Sarmstorf

Zehna

Amt Krakow am See

Dobbin-Linstow

Hoppenrade

Krakow am See

Kuchelmiß

Lalendorf

Amt Laage

Dolgen am See

Hohen Sprenz

Laage

Wardow

Amt Mecklenburgische Schweiz

Alt Sührkow

Dahmen

Dalkendorf

Groß Roge

Groß Wokern

Groß Wüstenfelde

Hohen Demzin

Jördenstorf

Lelkendorf

Prebberede

Schorssow

Schwasdorf

Sukow-Levitzow

Thürkow

Warnkenhagen

Zum Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I und zum Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II gehören die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Rostock.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III

Bei der letzten Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III bei 68,6 Prozent. So hatten sich die Wählerinnen und Wähler damals mit der Erststimme entschieden:

Johannes Arlt (SPD): 31,1 Prozent

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD): 21,6 Prozent

Stephan Bunge (CDU): 21,3 Prozent

Amina Kanew (DIE LINKE): 10,3 Prozent

Tobias Schubert (FDP): 7,0 Prozent

Falk Jagszent (GRÜNE): 5,4 Prozent

Das war das Ergebnis bei den Zweitstimmen:

SPD: 29,9 Prozent

AfD: 20,9 Prozent

CDU: 18,8 Prozent

DIE LINKE: 10,3 Prozent

FDP: 7,5 Prozent

GRÜNE: 5,1 Prozent

Sonstige: 7,6 Prozent