Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar 2025 ist eine Konsequenz aus dem Scheitern der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Auch im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu entscheiden die Bürger über die politische Zukunft des Landes.

Sobald die Auszählung abgeschlossen ist, stehen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu im Datencenter bereit. Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl zum Vergleich gibt es nicht – der Wahlkreis ist zur Wahl 2025 völlig neu gebildet worden.

Wahlergebnisse für Memmingen-Unterallgäu: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Wahltag schließen die Wahllokale wie gewohnt um 18 Uhr. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 gaben schon vor den Hochrechnungen eine erste Einschätzung ab. Das vorläufige Ergebnis wird am Abend erwartet, könnte aber auch erst am Morgen des Folgetags kommen. Die Ergebnisse aus dem Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu können nach der Auszählung hier im Datencenter eingesehen werden.

Wer persönlich wählt, sollte seine Wahlbenachrichtigung mitbringen, auf der auch die Adresse des Wahllokals steht. Das neue Wahlrecht bringt mehrere Änderungen, die hauptsächlich der Verkleinerung des Parlaments dienen. Es bleibt aber dabei, dass alle Wähler eine Erststimme für einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin vergeben und eine Zweitstimme für die Landesliste einer Partei.

Memmingen-Unterallgäu: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 255?

Der Wahlkreis 255 umfasst die folgenden Gebiete:

Kreisfreie Stadt Memmingen

Aus dem Landkreis Unterallgäu:

Städte

Märkte

Babenhausen

Bad Grönenbach

Dirlewang

Erkheim

Kirchheim in Schwaben

Legau

Markt Rettenbach

Markt Wald

Ottobeuren

Pfaffenhausen

Türkheim

Tussenhausen

Gemeindefreies Gebiet

Ungerhauser Wald

Weitere Gemeinden

Amberg

Apfeltrach

Benningen

Böhen

Boos

Breitenbrunn

Buxheim

Egg an der Günz

Eppishausen

Ettringen

Fellheim

Hawangen

Heimertingen

Holzgünz

Kammlach

Kettershausen

Kirchhaslach

Kronburg

Lachen

Lauben

Lautrach

Memmingerberg

Niederrieden

Oberrieden

Oberschönegg

Pleß

Rammingen

Salgen

Sontheim

Stetten

Trunkelsberg

Ungerhausen

Unteregg

Westerheim

Wiedergeltingen

Winterrieden

Wolfertschwenden

Woringen

Vom Landkreis Augsburg:

die Gemeinden Fischach und Schwabmünchen

die Verwaltungsgemeinschaft Stauden mit Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten und Walkertshofen

Die übrigen Gemeinden gehören zu den Wahlkreisen 252 und 257.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu

Der Wahlkreis wurde zur Bundestagswahl 2025 aus Teilen der Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu völlig neu gebildet. Aussagekräftige Zahlen aus dem Jahr 2021 sind daher nicht verfügbar.