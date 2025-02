Wahlkreis Minden-Lübbecke I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar findet die vorgezogene Bundestagswahl 2025 statt. Wahlberechtigte können entweder vorab per Briefwahl oder am entsprechenden Termin in einem Wahllokal abstimmen. Dies betrifft selbstverständlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Minden-Lübbecke I. Nachdem der Wahlkreis mit der Nummer 133 seit 1949 bei allen Wahlen von der SPD gewonnen wurde, siegte bei der Bundestagswahl 2009 erstmals der Direktkandidat der CDU, der dieses Ergebnis bei der Bundestagswahl 2013 wiederholte.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Minden-Lübbecke I bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 133 finden Sie hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie aufgelistet.

Wahlergebnisse für Minden-Lübbecke I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei einer Bundestagswahl können die Wahllokale zwischen 8 und 18 Uhr aufgesucht werden. Zum Wählen sollten Sie nach Möglichkeit Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeichneten schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Das vorläufige Endergebnis steht entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetags fest. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Minden-Lübbecke I ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Auf der Wahlbenachrichtigung ist die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Es besteht übrigens kein Grund zur Sorge, falls Sie die Benachrichtigung verloren haben sollten, denn Sie können trotzdem wählen gehen. Es ist auch möglich, unter bestimmten Umständen das Wahllokal zu wechseln. Auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie nach wie vor eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Minden-Lübbecke I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 133?

Welche Städte und Gemeinden zum Gebiet des Wahlkreises 133 gezählt werden, zeigt die folgende Übersicht:

Kreis Minden-Lübbecke:

Espelkamp

Hille

Hüllhorst

Lübbecke

Minden

Petershagen

Porta Westfalica

Preußisch Oldendorf

Rahden

Stemwede

Die Stadt Bad Oeynhausen vom Kreis Minden-Lübbecke gehört zum Wahlkreis 132 Herford – Minden – Lübbecke II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Minden-Lübbecke I

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Minden-Lübbecke I mit 38,4 Prozent an Dr. Achim Jürgen Post von der SPD. Erstunterlegen war damals Dr. Oliver Vogt von der CDU mit 26,2 Prozent. Von 201.888 Wahlberechtigten machten insgesamt 152.935 Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch, die allgemeine Wahlbeteiligung lag damit bei 75,8 Prozent. Hier die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 38,4 Prozent

CDU: 26,2 Prozent

FDP: 8,2 Prozent

AfD: 8,9 Prozent

GRÜNE: 10,5 Prozent

DIE LINKE: 2,6 Prozent

Sonstige: 5,2 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 133:

SPD: 32,6 Prozent

CDU: 23,6 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

AfD: 9,2 Prozent

GRÜNE: 13,0 Prozent

DIE LINKE: 3,2 Prozent

Sonstige: 6,9 Prozent