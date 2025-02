Wahlkreis Mönchengladbach: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar wird in Deutschland gewählt: Die Bundestagswahl 2025 wurde vorgezogen. Wahlberechtigte können an diesem Tag von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, indem sie ein Wahllokal aufsuchen und dort einen Stimmzettel ausfüllen – vorausgesetzt, es wurde nicht bereits vorher per Briefwahl abgestimmt. Der Wahlkreis 108 umfasst die kreisfreie Stadt Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen und wurde seit seiner Entstehung bei allen Bundestagswahlen, mit Ausnahme von 1998, vom jeweiligen Kandidaten der CDU gewonnen.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Mönchengladbach bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 108 finden Sie hier in diesem Artikel, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Mönchengladbach: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Wenn Sie am Tag der Bundestagswahl Ihre Stimme in einem Wahllokal abgeben möchten, haben Sie dafür bis 18 Uhr Zeit. Nach Möglichkeit sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeichneten schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Am späten Wahlabend oder am frühen Morgen des 24. Februars dürfte das vorläufige Endergebnis feststehen. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Mönchengladbach ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals finden Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Es besteht die Option, das Wahllokal zu wechseln. Falls Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verlegt haben sollten, ist das im Übrigen kein Grund, auf Ihr Stimmrecht zu verzichten – Sie können trotzdem wählen gehen. Laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl darf außerdem weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben werden.

Mönchengladbach: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 108?

Welche Stadtteile von Mönchengladbach bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 108 gehören, zeigt Ihnen die folgende Übersicht:

Kreisfreie Stadt Mönchengladbach:

Am Wasserturm

Dahl

Eicken

Gladbach

Hardt-Mitte

Hardter Wald

Ohler

Venn

Waldhausen

Westend

Windberg

Bettrath‑Hoven

Bungt

Flughafen

Giesenkirchen‑Mitte

Giesenkirchen‑Nord

Hardterbroich‑Pesch

Lürrip

Neuwerk‑Mitte

Schelsen

Uedding

Bonnenbroich‑Geneicken

Geistenbeck

Grenzland‑Stadion

Heyden

Hockstein

Mülfort

Odenkirchen‑Mitte

Odenkirchen‑West

Pongs

Rheydt

Sasserath

Schloss Rheydt

Schmölderpark

Schrievers

Hauptquartier

Hehn

Holt

Rheindahlen‑Land

Rheindahlen‑Mitte

Wanlo

Wickrath-Mitte

Wickrath‑West

Wickrathberg

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mönchengladbach

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Mönchengladbach mit 35,6 Prozent an Dr. Günter Krings von der CDU. Erstunterlegen war Gülistan Yüksel von der SPD mit 29,3 Prozent. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag damals bei 70,0 Prozent - von 185.185 Wahlberechtigten gaben insgesamt 129.646 Menschen ihre Stimme ab. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

CDU: 35,6 Prozent

SPD: 29,3 Prozent

GRÜNE: 13,5 Prozent

FDP: 8,6 Prozent

AfD: 7,7 Prozent

Sonstige: 5,2 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 108:

CDU: 28,5 Prozent

SPD: 27,2 Prozent

GRÜNE: 14,1 Prozent

FDP: 12,0 Prozent

AfD: 7,5 Prozent

DIE LINKE: 3,8 Prozent

Sonstige: 6,8 Prozent